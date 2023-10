The Hope Probe: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Awao o Martian

By

Na te tukunga o tana puranga iwa o nga raraunga, ko te 'Hope Probe' a te Mihana o Emirates Mars e haere tonu ana ki te whakarato i nga tirohanga whakamohio ki te hau o Martian. Ma te whakamahi i nga taonga toi hou, kua hopukina e te tirotiro te nui o te 3.3 Terabytes o nga raraunga hau mai i te aorangi whero, e huri ana i to maatau mohio ki a Mars.

Ko te iwa o nga huinga raraunga, i kohia mai i te Maehe 1 ki te 31 o Mei, 2023, e whakaatu ana i nga mana motuhake o nga taputapu pūtaiao e toru a Emirates Mars Probe: te Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), te Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS), me te Emirates Exploration Imager. (EXI). Ma enei taputapu, ka tukuna e te misioni he tirotiro matawhānui o te hau o Martian, mai i te mata ki waho.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo i kitea mai i nga huinga raraunga hou ko te rangahau mo nga huringa mo te wa poto me te neke o nga kapua ki Mars. Ko te EXI, me ona whakaahua kapua auau teitei i tangohia i nga ra rereke, ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao te maha o nga korero mo te ahua hihiri o nga kapua Martian.

I tua atu, i te taenga o te Ra ki te tihi o tana huringa 11-tau, ko nga tirohanga a te EMUS i te po kua kitea nga whakaaturanga whakamiharo o te aurora motuhake. Ko enei aurora, i kitea i runga i nga papa autō tino kaha i te tuakoi ki te Tonga, i hurahia he whakaaturanga marama whakamiharo i te Paenga-whawha 27 ki te 28, 2023.

Ko te kaupapa roa a te Hope Probe ka neke atu i tana whainga tuatahi ki te kohi raraunga mo te tau Martian, e rite ana ki nga tau e rua o te Ao. Inaianei, me tetahi atu tau o te Ao ki te tirotiro i nga rereketanga o te hau o Martian, e whai ana te misioni ki te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki nga tikanga o raro o te hau, te ngaronga o te hau o runga, me te hononga nui i waenga i nga mea e rua.

Ko te orbit ahurei o te Hope Probe ka taea e te hapori putaiao te ruku ki nga rereketanga o ia ra, o ia tau hoki o te hau o Martian. Ma te wetewete i te kohinga nui o nga raraunga a te rangahau, ka tumanako nga kairangahau kia hurahia nga tirohanga nui ki te hihiko o te rangi o Mars.

Hei whakamutunga, ko te Hope Probe ehara i te mea i eke noa i nga tumanako i runga i te kohinga raraunga engari kua whakatakotohia e ia te waahi mo te ahu whakamua o te whenua i roto i to maatau maaramatanga ki te hau o Martian. Me ia huinga raraunga, ka hurahia nga mea ngaro hou, ka karanga nga kaiputaiao ki te hura i nga mea ngaro o te ao whero.

FAQ

1. He aha te Hope Probe?

Ko te Hope Probe he waka mokowhiti i whakarewahia e te Emirates Mars Mission ki te ako me te kohikohi raraunga mo te hau o Martian.

2. E hia nga raraunga kua kohia e te Hope Probe?

Kua kohia e te Hope Probe te nui o te 3.3 Terabytes o nga raraunga hau mai i Mars.

3. He aha nga tino whainga putaiao o te miihana?

Ko te whainga o te misioni ki te mohio ki nga tikanga o te hau o raro, te ngaronga o te hau o runga, me te hononga i waenga i nga mea e rua hei whakaatu i nga mea ngaro e karapoti ana i te hau o Martian.

4. He aha etahi kitenga rongonui mai i nga huingararaunga hou?

Kua whakaatuhia e te huingararaunga hou nga tirohanga whakahihiri mo te neke o nga kapua Martian me te whakaatu i nga whakaaturanga whakahihiri o te aurora motuhake ki runga i nga papa autō kirinuku kaha i te tuakoi ki te Tonga.

