He Whakapakoko Hou i Huria ki te Kura Tuarua o Nossal hei Whakahonore i te Poutohu o te rohe

Ko te Kura Tuarua o Nossal i Berwick katahi ano ka whakaatu i tetahi whakapakoko parahi te rahi o tona rahi hei whakanui i a Ta Gustav Nossal AC. He mea hanga e nga tohunga whakairo rongonui o te ao, e Gillie raua ko Marc, ka whakanui tenei whakapakoko ataahua ki nga whakatutukitanga putaiao whakamiharo a Ta Nossal, tana takoha nui ki te kura, me tona ahua ngawari ki te whakatata atu me te ngawari.

I te 20 o Whiringa-a-rangi, i hui tahi te hapori o te kura ki te kite i te huraina nui o te whakapakoko, hei whakamaumahara i nga taonga tuku iho a Ta Nossal. I whakapuaki a Takuta John Inns, te perehitini o te kaunihera kura, i tana harikoa ki te kite i te ora o te whakapakoko i muri i te maha o nga tau o te whakamahere me te whakarite, i timata mai i te tau 2019 me te whainga kia rite ki te huritau 10 tau o te kura i 2020.

Ko te tumuaki taketake o te Kura Tuarua o Nossal, a Roger Page, i whakapuaki i ona whakaaro mo te hiranga o te whakapakoko. Ma te whakaatu i te tino mahi a Ta Nossal i roto i te hapori o te kura, i kii a Page i tana tumanako ka noho te whakapakoko hei whakanui tika mo to raatau hononga. I whakanuia ano e ia he maha nga haerenga a Ta Nossal ki te kura, me te whai wa ki te mahi tahi me nga tauira, nga kaimahi, me nga manuhiri. Hei tohu mo tenei taunekeneke aroha, ka whakaatuhia te whakapakoko parahi o Ta Nossal e noho ana ki te tomokanga o mua o te kura.

I tua atu i tana mohiotanga o te rohe, he tangata rongonui a Ta Gustav Nossal mo te motu me te ao. I whakawhiwhia ki te Tohu Ahitereiria o te Tau i te tau 2000, kua waiho e Ta Nossal tetahi tohu e kore e taea te whakakore i nga hapori o Ahitereiria me te ao. I te taha o ana mahi whakahirahira i roto i te mara o te mate mate, kua whakapau kaha ia ki te maha o nga mahi atawhai tangata. Ko ana whakatutukitanga rongonui ko te tiamana i te Kaupapa Kano Kano me te Kano Kano Mate o te Ao i te Whakahaere Hauora o te Ao, me te mahi tahi me te Kaupapa Kano Kano a Bill me Melinda Gates Foundation.

I whanau i Austria i te tau 1931, i heke a Ta Nossal ki Ahitereiria i te wa e tamariki ana. I hinga ia i te arai reo, ka eke ia ki te taumata o te ao matauranga, ka eke ia ki te tino tauira o tana kura, a, i te mutunga ka whiwhi tohu hauora ia i te Whare Wananga o Poihakena. I muri mai, ka whai a Ta Nossal i tana Ph.D. i te Whare Wananga o Melbourne. Ko tana mahi whakahirahira i arahi ia ia ki te Wanter me Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) rongonui o Melbourne, i reira i noho ia hei kaiwhakahaere mai i te tau 1965 ki te 1996.

I whakapuaki a Ta Nossal i tana tumanako ko te whakapakoko, i te taha o tana awe haere tonu i roto i te kura, ka whakahihiri i nga reanga kei te heke mai ki te whakatutuki i o raatau moemoea. I whakamaumahara ia ki te hunga whakarongo he whenua whai waahi nui a Ahitereiria me tana whakapuaki i tana mihi me tona whakahīhī ki te tū ki mua i a rātou. I whakatenatena a Ta Gustav Nossal i nga tangata katoa kia maumahara ki o ratou wa i te Kura Tuarua o Nossal me te aroha.

I taea te kaupapa whakapakoko na roto i nga takoha a te hapori o te kura me nga koha ohaoha mai i nga kaiwhakarato pakihi penei i te PSW Uniforms me te Edunet Computers, me te nui o te koha mai i te WEHI hei whakanui i nga takoha nui a Ta Gustav Nossal ki te rangahau rongoa me te whakahaere ano.

FAQ

Ko wai a Ta Gustav Nossal?

Ko Sir Gustav Nossal he kaiputaiao o Ahitereiria, he tangata atawhai tangata. E rongonui ana ia mo ana mahi i roto i te mara o te mate mate, a, he nui tana mahi ki te rangahau rongoa puta noa i te ao. I whakawhiwhia a Ta Nossal ki te tohu Ahitereiria o te Tau i te tau 2000, a, kua mahi ia ki nga turanga kaiarahi me nga whakahaere rongonui penei i te Whakahaere Hauora o te Ao me te Kaupapa Kano Kano a Bill and Melinda Gates Foundation.

He aha te take i huraina ai he whakapakoko i te Kura Tuarua o Nossal?

I hurahia te whakapakoko parahi i te Kura Tuarua o Nossal hei whakanui i nga whakatutukitanga a Ta Gustav Nossal, i tana mahi nui i roto i te hapori kura, me tona ahua ngawari ki te whakatata atu. Ko te whakapakoko he mihi ki ana mahi putaiao me tana awe tonu hei puna whakahihiko mo nga tauira me nga kaimahi.

Na wai i hanga te whakapakoko?

He mea hanga te whakapakoko e nga tohunga whakairo rongonui o te ao, a Gillie raua ko Marc, e mohiotia ana mo o raua tino pukenga me te kaha ki te hopu i te mauri me nga whakatutukitanga o nga tangata rongonui.