Ko nga Paerewa Hou i Chile e whai ana ki te whakaheke i te parahanga marama me te tiaki i nga rangi pouri

E mohiotia ana a Chile mo ona ahuatanga tino maataki whetu, ko te Koraha Atacama tetahi o nga waahi pai rawa atu mo nga kaitoro arorangi na te maamaa o te rangi me te iti o te parahanga marama. Hei tiaki i enei rangi pouri mo te arorangi me te whakatika i nga paanga kino o te parahanga marama ki te hauora o te tangata me te kanorau koiora, kua whakauruhia e te Manatu Taiao o Chile tetahi Paerewa Rarama Hou mo te Motu.

I mua, ko nga rohe e manaaki ana i nga kaitirotiro nui i Chile he ture rama motuhake hei tiaki i o raatau ahuatanga pouri-rangi. Inaianei, kei te horahia enei paerewa puta noa i te motu ki te whakatairanga i nga tikanga whakamarama o waho me te mau tonu.

Ko te paerewa rama hou e aro ana ki te whakapai ake i nga rama o waho ma te huri mai i te rama kikorangi kikorangi ki nga tae amipere ngawari. Ka awhina tenei huringa ki te whakaiti i nga paanga kino ki te hauora o te tangata, penei i te momona, te pouri, me etahi momo mate pukupuku. I tua atu, me whakawetohia nga panui whakamarama i waenganui po ki te 7 i te ata, kia kore ai nga rama arumoni e uru ki te parahanga marama i nga haora nui o te po.

I tua atu i te hauora o te tangata, ka mohio ano te New National Lighting Standard ki te paanga o te parahanga marama ki te koiora. Ko te rama hangai ka whakaporearea i te whanonga o nga momo o te po, tae atu ki nga kaipatu ngarara me nga manu moana. Ka whakawhirinaki nga kaiwhakatuma ngarara ki te marama me te whetu whetu mo te whakatere, a, na te parahanga marama ka whakapohehe, ka whakapohehe i a raatau, ka pa ki te ruinga tipu me te tiaki hua. Waihoki, ko te Markham storm petrel, he manu moana no Chile, Ecuador, me Peru, kei te raru mo te paru marama. Ka whakamahia e enei manu te marama o te marama me nga whetu ki te whakatere ki o ratou whenua whakatipuranga, engari he maha nga wa ka whakararuraru i nga rama o te taone, ka kore e angitu te heke.

Ko te New National Lighting Standard e whai ana ki te whakataka i nga paanga kino ki nga kararehe mohoao me te tiaki i nga waahi nui mo nga mahi tiaki. Na roto i te whakatinana i te kaha, te pāmahana tae, me te wa, ka whai a Chile ki te whakatutuki i te whakamahi tika me te tauwhiro o te rama hangai me te tiaki i te taiao me te oranga tangata.

I tua atu i enei painga, ko nga ture hou e whakarite ana kia tiakina te wahi tapu o te rangi pouri o Chile, kei reira nga whare tirotiro maha. Ko te pikinga o te parahanga marama he tino morearea ki te oranga o nga tirohanga arorangi mo te wa roa. Ma te whakaraupapa i te rangi pouri, ka whakaae a Chile ki te hiranga o te arorangi me tana whai waahi ki te maarama ki te ao.

Puna: Fundación Cielos de Chile, Te Manatu Taiao o Chile