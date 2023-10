Angaanga Bat mai i te 50 miriona tau ki muri ka homai he tirohanga hou mo te whanaketanga o te Batoata

Kua kitea te angaanga o te pekapeka tata tonu, tata ki te 50 miriona tau, kua kitea i roto i tetahi ana i Parani. Ko tenei kitenga e whakamarama ana i te whanaketanga o nga pekapeka i mua. Ko nga pekapeka tetahi o nga rekoata parapara rawa atu i waenga i nga kararehe whakangote, he uaua ki te whakatau i te wa tuatahi i timata ai ratou ki te rere, ki te noho ranei i roto i nga ana, me te wa i whakawhanake ai ratou i o raatau mana motuhake. Ko te angaanga pekapeka, no te momo matemate a Vielasia sigei, kei roto i te 23 nga tangata parapara i kitea i roto i te ana.

I te nuinga o nga wa ka wehewehea, ka tino papatahi ranei nga parapara pekapeka o mua, na te mea he uaua ki te ako i o raatau ahu-toru me te whakatau mena ka whakamahia e ratou te echolocation. Heoi, i tiakina paitia te angaanga Vielasia sigei ki roto i te kowhatu kowhatu, e mau tonu ana tona ahua taketake. Na tenei ka taea e nga kaiputaiao te ako i te taringa o roto me te whakataurite ki nga pekapeka o naianei. Ko nga hua e tohu ana ko tenei pekapeka tawhito i whakamahi i te echolocation, ka noho ki mua i nga tohorā mo te whakawhanake i tenei kaha. I mua i tenei kitenga, he mohio noa nga kaiputaiao mo te echolocation i roto i nga whanau pekapeka hou.

Ko te pekapeka Vielasia sigei he momo noho ana iti, 1.8 cm noa te roa. E whakahē ana tēnei i ngā whakapae o mua ko te noho tuatahi o nga pekapeka ki nga rakau huri noa i nga roto me nga ngahere. Ko te pumau o nga taiao ana i noho whakaruruhau i nga huringa o te pāmahana o te wa tuatahi o Eocene.

Ahakoa karekau tenei kitenga e tino whakatau i nga tautohetohe mo te tuunga o te pekapeka moata, he taunakitanga kaha. He mea whakaawe hoki mo te torotoro haere i te rekoata parapara kia nui ake ai te maarama ki te kukuwhatanga o nga pekapeka me o raatau ahuatanga ahurei.

