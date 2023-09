Ka Whakawhanakehia e nga Kairangahau te Karetao Tauine Ngarara-a-Ahu

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Cornell kua angitu te hanga i tetahi karetao tauine-ngarara e whakakahangia ana e te ngingiha, i runga ake i te kaha o nga karetao hiko i runga i te tere, te kaha, te ngawari, me te mokowhiti. I whakakotahihia e te roopu nga microactuators ngohengohe me te wahie matū kaha-kaha-kiato ki te hinga i nga wero e pa ana ki te whakaheke i nga motuka, nga miihini, me nga papu. Ma te whakamahi i te wahie matū kaha-kaha-kaha rite ki tera i whakamahia i roto i nga motuka, i kaha nga kairangahau ki te whakanui ake i te mana o runga me te mahi a te karetao. Ko te karetao, neke atu i te kotahi inihi te roa, he rite ki te kotahi me te haurua nga riipene pepa, he mea ta 3D me te kapia-a-te-ahi me nga taputapu e wha hei mahi hei waewae.

Ka taea e nga kaitahuri te whakaputa 9.5 newtons o te kaha, ka whakaritea ki te 0.2 newtons i hangaia e nga robots rite te rahi. Ka taea hoki e te karetao te mahi i nga iarere nui ake i te 100 hertz, ka eke ki nga nekehanga 140%, ka hiki kia 22 nga wa o tona taumaha tinana. Ka taea e ona kaitahuri ahi te whakatere i nga whenua uaua, te maamaa nga arai, te peke i nga tawhiti whakamiharo, me te tere haere i runga i te whenua. Ko te hoahoa o nga kaitahuri e tuku ana i te mana whakahaere, ka taea e nga kaiwhakahaere te whakatika i te tere, te auau o te korakora, me te kai wahie i roto i te waa tuuturu hei whakaoho i nga momo whakautu.

Kei te whakamahere nga kairangahau ki te whakahiato i etahi atu kaitahuri hei whakaputa i nga nekehanga tino pai me te kaha i runga i te tauine nui ake. Ka whai ano hoki ratou ki te whakawhanake i tetahi momo karetao kaore i herea ma te whakamahi i te wahie wai ka taea te kawe ki runga, me nga hikohiko iti ake. Ko tenei pakaruhanga i roto i nga karetao hiko-whakawera ka whakatata atu tatou ki te mooni o te whakamahi i nga karetao tauine pepeke i roto i nga mahi rapu me te whakaora, te torotoro, te aro turuki i te taiao, te tirotiro, me te whakatere i nga taiao wero.

Source: Cameron A. Aubin et al, He kaha, he kaikawe ngingiha ngawari mo nga robots tauine ngarara, Pūtaiao (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Puna: Te Whare Wananga o Cornell