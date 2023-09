Ko te Mihana Chang'e-4 o Haina e whakaatu ana i nga mea ngaro o te marama

By

Ko te kaupapa Chang'e-4 o Haina i homai he tirohanga hohonu ki nga mea ngaro o te marama. Ko te miihana, i whakahaerehia e te Hainamana Mokowā Mokowā (CNSA), i tutuki te tohu rongonui o te taunga ki te taha tawhiti o te marama i te tau 2018. Mai i tera wa, kua hopukina e te waka mokowhiti nga whakaahua whakamiharo me te tango i nga tauira kohuke, e whakamarama ana i te marama o te marama. hītori matawhenua.

Ko nga kitenga o te miihana Chang'e-4 i whakaputaina i roto i te Journal of Geophysical Research: Planets. I kitea e te tātaritanga ko te 130 putu o runga (40m) o te mata o te marama he maha nga paparanga o te puehu, te oneone, me nga toka pakaru. I kitea ano e nga kairangahau e rima nga paparanga o te rangitoto marama i raro i tenei mata, i horapa puta noa i te whenua e hia piriona tau ki muri.

E whakapono ana nga tohunga i hanga te marama i te 4.51 piriona tau ki muri i te tukinga o tetahi mea te rahi o Mars ki te whenua, ka pakaru tetahi mahanga. Mo te 200 miriona tau e whai ake nei, he maha nga paanga o te marama mai i nga otaota mokowhiti, ka pakaru i te mata. Pērā i a Papatūānuku, kei roto i te koroka o te marama he pute o te magma rewa, ka kuhu ki roto i nga kapiti na te hūnga o te puia.

Heoi, ko nga raraunga hou mai i a Chang'e-4 e whakaatu ana ka heke haere te mahi puia i runga i te marama i roto i te waa. Ki te tata atu te toka puia ki te mata o te marama, ka angiangi ake, e tohu ana kei te maeke haere te marama, kua kore e mahi.

Ahakoa te whakaaro kua mutu te mahi puia i waenga i te kotahi piriona me te 100 miriona tau ki muri, ko nga kairangahau, tae atu ki te tohunga astrogeological Jianqing Feng, e kii ana kei te huna tonu he magma kei raro i te mata o te marama.

Ko tenei miihana pakaru whenua e tohu ana i te timatanga o te torotoro haere me te maataki i nga ahuatanga whenua o te marama e te miihana Chang'e-4. Ko nga kitenga i kitea i tenei wa ka homai he tirohanga nui ki te marama o mua me te whai waahi ki te maarama ki te hitori o te punaha solar.

