Nga mea ngaro miharo i huna i raro i te kirinuku o te whenua

I roto i te rangahau hou, kua kitea e nga kaiputaiao he tirohanga whakamiharo mo te koroka o te whenua – te paparanga kei waenganui i te kirinuku me te matua. Te ahua nei kei raro i o matou waewae he puna wai nui, he rite te rahi ki te Moana-nui-a-Kiwa, Atlantic, me nga moana Inia.

Kaore i rite ki te wai wai e mohio ana tatou i runga i te mata o te whenua, kei te rongoa tenei wai ki te ahua o nga katote i roto i nga tioata kei roto i te koroka. Ka whakawerohia e tenei kitenga te whakapono kua roa nei e noho kore wai ana te koroka o runga me raro. E tohu ana ko te rohe whakawhiti i waenganui i a raatau, kei te tata ki te 255-410 maero i raro i te whenua, he makuku tonu.

I whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau ki nga toka hei tohu mo te rohe whakawhiti koroka. Na te mataki i nga taumata pokey o enei toka, i kitea he hononga ki nga taumata ine o te koroka. E tohu ana he wai kei roto i te rohe whakawhiti.

I tua atu, ko te rangahau e kii ana ka "makuku te whenua tae noa ki tona puku." E whakapaetia ana ka taea e te koroka ake te whakaputa wai ma roto i nga tauhohenga matū, kaua ki te whakawhirinaki anake ki nga tukinga me nga kometa hukapapa i te timatanga o te ao.

Ko te whakakitenga mai o tenei punaha wai nui kei raro i te whenua he whai paanga ki tua atu o to tatou aorangi. Ka piki ake te tupono ka taea ano e etahi atu tinana o te rangi, tae atu ki nga aorangi o waho te rangi, ki te whanga i nga moana huna i roto i o ratou koroka.

Ko te noho o te wai i roto i te hohonutanga o te whenua ka pa mai pea te mahi ru. I te rerenga o te wai mai i nga tioata, ka puta pea te pehanga nui, te mutunga ka puta nga rū whenua i ahu mai i nga rau maero i raro i te mata. He whakamarama hou tenei mo nga takenga ngaro o etahi huihuinga ru.

Ahakoa enei kitenga whakamiharo, kei te noho pohehe te hapori pūtaiao mo te takenga mai me te nui o te wai i runga i to maatau ao. Ko te tautohetohe e haere tonu ana e whakaatu ana i te uauatanga o te kukuwhatanga o Papatūānuku me tōna whai pānga ki te māramatanga ki ētahi atu o te rangi.

FAQ:

P: Kei hea te wai i kitea i roto i te rangahau?

A: Ka kitea te wai i roto i te koroka, te paparanga i waenganui i te kirinuku o te whenua me te matua.

P: Me pehea te penapena wai?

A: Ka penapena te wai ki roto i nga tioata hei katote, kaua ki te ahua wai.

P: He aha nga paanga o te kitenga mo te mahi ruia?

A: Ko te tukunga o te wai mai i nga tioata ka puta pea he ru ki raro i te mata o te whenua.

P: Ka taea e etahi atu aorangi te huna i te wai ki roto i o ratou koroka?

A: Ae, tera pea kei roto ano etahi atu tinana tiretiera, tae atu ki nga aorangi o waho, he moana huna kei roto i o ratou koroka.

P: Kei hea e kitea ai etahi atu korero mo tenei kaupapa?

A: Mo etahi atu korero, ka taea e koe te panui i te tuhinga taketake i runga i [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).