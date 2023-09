Ko te Pou o te Marama ki te Tonga i tohua hei taunga mo te Mihana Artemis III o NASA

By

Ko te ahua hou o te taha tawhiti o te marama kua whakaatuhia te rohe i whiriwhiria e NASA mo te taunga o te miihana Artemis III. Ko tenei misioni tetahi waahanga o te mahere whakahirahira a NASA ki te whakahoki i te tangata ki te mata o te marama mo te wa tuatahi i roto i te 50 tau. Ko te tauranga kua tohua ko te pou tonga o te marama, he mea tino pai ki te taha pūtaiao na te mea e whakaponohia ana kei roto te huka wai i roto i nga rua marumaru tonu.

I mahi tahi a NASA me National Geographic ki te whakaputa i te ahua mosaic o te Shackleton Crater, kei te pou tonga o te marama. I hopukina te ahua ma te whakamahi i te taputapu ShadowCam a NASA i runga i te waka atea a Korea Pathfinder Lunar Orbiter, me etahi atu whakaahua mai i te Lunar Reconnaissance Orbiter. Ko te Puwaha o Shackleton tetahi o nga papaa marumaru tonu i roto i te rohe, ka waiho hei waahi wera mo te hukapapa wai.

Ko te roto o te rua o Shackleton, he mea hipoki ki te pouri tonu, ka kitea i roto i te ahua mosaic. I hopukina te rua e ShadowCam, he taputapu NASA i hangaia mo te tirotiro i nga wahanga marumaru o te mata o te marama. Ko nga waahi huri noa i whakaahuahia e te Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Ko te ahua e whakaatu ana i nga waahanga e toru o nga rohe tauranga 13 pea mo Artemis III astronauts.

He rauemi onge te hukapapa wai i runga i te marama, na te mea ka whakaeto te tikanga ina pa ana ki te ra. Heoi ano, ko nga rua e taumarumaru tonu ana ki te pou tonga o te marama ka hanga he taiao pai mo te mau tonu o te hukapapa wai. E whakapono ana nga kaiputaiao o NASA ka taea te whakamahi i te hukapapa wai i roto i enei rua mo nga kaupapa rereke, tae atu ki nga taonga kairangi, te whakamarumaru iraruke, me te toka toka.

Ko te miihana Artemis III kua whakaritea mo te 2025, a, i mua i tera, ka whakamahere a NASA ki te whakahaere i te miihana a Artemis II huri noa i te marama. Ka tukuna ano e NASA he rover marama e kiia nei ko VIPER ki te rapu i nga putunga tio. Ko enei misioni ka para i te huarahi mo nga miihana a muri ake nei me te whakamahi rawa i runga i te mata o te marama.

Puna: NASA, National Geographic