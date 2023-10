Motuka Hiko Awesomely Alibaba o te Wiki: Te Motopaika Motuka Whakatairanga-a-Troncycle.

Ko te Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week i tenei wiki e whakaatu ana i tetahi miihini koretake me te kore tikanga e ahua kino ana. Te whakauru i te motopaika motopaika arataki kore utu na te Troncycle. Kaore i rite ki nga ekenga carnival tawhito, kaore tenei motopaika hiko e herea ki te papa rino me te tuanui. Kei te hikohia e te pākahiko o runga, ka taea te neke kore utu ki hea.

Ahakoa kaore pea tenei waka rereke e pai mo te haere i ia ra, ka tukuna e ia nga ahuatanga ahurei e pai ana mo te kore o te tere me te kaha. He mea mau ki nga "radars e wha" me te "kirihou tukinga," ko te motopaika te mea nui ki te haumaru. Ahakoa te iti o te pākahiko 24V me te motuka 350W, ka utua e te waka me ona ahuatanga hangarau teitei.

I tua atu i ona ahuatanga haumaru, ka tu te motopaika me tana whakaaturanga rama rama karakara, e whakapumau ana i te ekenga ataahua. Ahakoa kare pea e eke ki te tere tere, ka utua e tana ahua rerehua mo te kore o te tere.

He mea nui kia mohio ko tenei waka a Troncycle-inspireed i rereke mai i te hoahoa motopaika tuku iho. E toru, e wha ranei nga wira iti ake i raro i te tahuhu, he rite ki te go-kart te ahua o te motopaika.

Ko te mea whakamiharo, kei roto ano i tenei taonga takaro a nga tamariki he nohoanga piriona, ka taea e nga matua te wheako i te harikoa i a raatau tamariki e whakahaere. Ko tenei whirihoranga ahurei e whakarato ana i te wheako eke kotahi mo nga tamariki me nga maatua.

Mo te hunga e hiahia ana ki te kite i te porohita bumper-tron-cycle e mahi ana, kei te waatea he ataata e whakaatu ana i te waka e ekehia ana e te tohunga ngaio i runga i te huarahi kati.

Hei whakarāpopototanga, ko tenei Waka Hiko Awesomely Weird Alibaba o te Wiki e whakaatu ana i tetahi motopaika motokoto arataki kore utu me nga huānga hoahoa a Troncycle. Ahakoa te iti o ana tohu, ka tukuna e te motopaika nga ahuatanga haumaru hou, he whakaaturanga rama rama hiko, me te whirihoranga ahurei e taea ai e nga matua te eke me a raatau tamariki.

Nga wehewehe:

– Motuka parepare: He motuka hiko iti e whakamahia ana i roto i nga papa whakangahau me nga waahi hokohoko, i hangaia me te parepare rapa hei tango i nga paanga tukinga.

– Troncycle: He motopaika pakiwaitara e whakaatuhia ana i roto i te kiriata "Tron" e mohiotia ana mo tana hoahoa a muri ake nei me nga mahi aahua.

Rauemi:

– Ataata Bumper Troncycle: [Ataata] (kaore i whakahuahia te puna i roto i te tuhinga)

– Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week Source: [URL] (puna kaore i whakahuahia i roto i te tuhinga)