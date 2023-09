Ko te Kamupene Biotech Light Bio Ka Whakawhanakehia nga Petunia Maamaa Ira Hangaia

He kamupene hangarau rauropi e kiia nei ko Light Bio kua whiwhi whakaaetanga mai i te US Department of Agriculture ki te hoko i nga petunia miramira ira i roto i te United States. Ko enei petunias e whakaputa ana i te kanapa kaakaariki i te po, na te taapiri o te DNA mai i te harore koiora ko Neonothopanus nambi. Kei te whakaaro te kamupene ki te timata ki te tuku i nga tipu hei te timatanga o te tau 2024.

Ko te Bioluminescence te tukanga e whakaputa ai nga rauropi i te marama ma te tauhohenga i waenga i te hāora me te matū e kiia nei ko te luciferin, ka whakahaerea e te enzyme e kiia nei ko luciferase. Ahakoa e kitea ana te bioluminescence i roto i te 1,500 momo momo, kaore i te tino maarama ki te nuinga o nga rauropi haunga nga huakita. I te tau 2018, i tautuhia e nga kaiputaiao nga enzymes motuhake i roto i te Neonothopanus nambi e tuku ana ki te tuku marama.

Ko etahi atu ngana ki te hanga tipu kanapa o mua ko te rehu tipu ki te matū i kitea i roto i nga namu, i nga tipu whakarereke ira ranei me nga ira mai i te huakita bioluminescent. Heoi ano, he herenga enei tikanga, penei i te hiahia mo nga maimoatanga motuhake, te hanga ranei o te rama atarua.

Ko te pakaruhanga a Light Bio ko te kitenga o te ara bioluminescence harore ka taea te ruruku ki te punaha tinana o te tipu. Kei roto i tenei ara he ngota ngota e kiia nei ko te waikawa kawhe, he nui kei roto i nga tipu, me nga whaaamu rereke e wha ka huri hei luciferin. Ko nga tipu ka puta he kanapa ake i nga nganatanga o mua me te whakaputa marama puta noa i to ratau huringa ora.

Ahakoa kua puta nga maaharahara e pa ana ki nga raru o te taiao o nga tipu kanapa i hangaia e te ira, kua whakatikahia e Light Bio enei awangawanga ma te kii ka tipu nga tipu ki nga waahi whakahaere penei i nga kainga, pakihi, me nga maara huaota kua nui ake nga rama hangai i te marama. ka tukuna e nga tipu.

Kei te whakaaro a Light Bio ki te hoko tuatahi i nga petunias kanapa ki runga ipurangi i roto i te tukunga iti, me nga mahere ki te whakawhānui atu ki nga whare whakatipu me nga whare maara a muri ake nei. Ko te whainga hoki o te kamupene ki te whakawhanake i etahi atu momo tipu whakapaipai kia marama ake ai.

