The Whisper of Pando: Listening to the Trembling Giant

Ko Pando, he rakau kotahi, e 47,000 ona kakau e tupu ana mai i te punaha pakiaka tiritahi neke atu i te 100 eka i Utah, ko tetahi o nga rauropi nui rawa atu o te whenua. Ma te hitori e 12,000 tau pea te roa, kua neke atu i te 6,000 toni te ora o tenei aspen wiri nui. Na, he mihi ki nga rekoata i tukuna i tenei tau, ka whai waahi tatou ki te whakarongo ki tenei rakau ataahua i roto i te huarahi kaore ano kia taea.

Ko Jeff Rice, kaitoi oro, na nga Hoa o Pando i tono, ka whakanoho he waea hiko ki roto i te kowhao i te take o te manga ka tuku kia tae ki nga pakiaka o te rakau. Ki tana ohorere, ka rongo ia i te tangi iti ka piki ake i te wa o te whatitiri, ka mau i te haruru iti. Ko te tangi, e ai ki nga korero a Rice, ko te hua o nga miriona rau e wiri ana i te rakau, e haere ana i roto i nga manga, ki te whenua.

Ma te whakamahi i enei rekoata, ka whakaaro nga hoa o Pando ki te whakamahi oro ki te mapi i te whatunga uaua o nga pakiaka kei raro i te mata. Ko Lance Oditt, te kaiwhakarewa o Hoa o Pando, e kite ana i te kaha o te oro ki te kawe i nga wheako whakarongo ataahua me te whakahihiri engari ki te whakarato korero nui mo te hauora o Pando me tona taiao. Ko enei oro he rekoata mo te kanorau koiora o te rohe, e tuku ana i te raarangi ka taea te ine ki nga huringa taiao.

Ko tenei huarahi auaha ki te mohio ki a Pando ka awhina pea ki te whakamarama i nga ahuatanga o tenei hinonga tawhito. Ma nga raraunga kua kohia, ka taea etahi atu rangahau mo te neke wai, te hononga i waenga i nga rarangi manga, koroni ngarara, me te hohonutanga o te pakiaka. Ko te whainga o enei whakatewhatewha ki te whakaatu atu mo te puunaha rauwiringa kaiao e karapoti ana i a Pando, kei te kaha whakararu na nga mahi a te tangata me te hekenga o nga kai konihi e pupuri ana i te taupori herbivore.

Ko nga rekoata o te muhumuhu a Pando i whakaatuhia i te Hui 184th o te Acoustical Society of America, a ka waiho hei tohu mo te hiranga o te whakarongo ki nga mea ngaro o tenei roroa wiri i mua i te ngaro.

