Pūtake Pūngao Hou: Te Kohikohi Hiko mai i te Molecular Motion

Kua kitea e nga Kairangataiao tetahi huarahi hou e pai ana ki te whakaputa hiko ma te whakamahi i te neke o te ngota ngota. Ahakoa kua whakamatauhia te hangarau hiko ngaru hei puna whai hua mo te whakangao hiko, kua kitea e nga kairangahau ko nga ngota ngota e okioki ana kei a ratou ano te kaha ka taea te whakamahi.

I roto i tetahi tuhinga i whakaputaina i roto i nga APL Materials, i whakamatauria e nga kairangahau tetahi taputapu hauhake hiko ngota e hopu ana i te kaha mai i te nekehanga maori o nga ngota ngota i roto i te wai. Na roto i te ruku i nga nanoarray o nga mea piezoelectric i roto i te wai, i taea e nga kairangahau te huri i te nekehanga o te wai ki roto i te hiko hiko. Ko tenei pakaruhanga ka kaha ki te whakaputa i te nui o te kaha, na te nui o te hau me te wai i runga i te whenua.

Ka whakamahia e te taputapu te konutai waikura, he rauemi piezoelectric, e whakaputa ana i te hiko hiko ina pa ana ki te neke. I whakatauritehia e nga kairangahau te neke o nga whenu konutea waikura ki te rimurapa e ngarue ana i te moana. Ko te painga o tenei taputapu ko te kore e whakawhirinaki ki nga kaha o waho, ka waiho hei puna hiko ma ma te huri keemu. Ka whakatuwherahia te kaha ki te whakaputa i te hiko hiko na roto i te nekehanga waiariki ngota o te wai, he rereke te rereke mai i nga nekehanga miihini tawhito.

He nui nga tono mo tenei hangarau. Ka taea te whakamahi ki te whakakaha i nga hangarau nano penei i nga taputapu rongoa whakauru. Ka taea hoki te whakanui ake i te taputapu ki nga kaihanga rahi-katoa mo te hanga hiko-a-kilowatt. Kei te mahi kee nga kairangahau ki te whakapai ake i te kiato o te hiko o te taputapu ma te whakamatautau i nga wai rereke, nga rauemi piezoelectric tino mahi, me nga hoahoanga taputapu hou.

He huarahi whakahihiri tenei rangahau mo te whakaputa hiko karekau e whakawhirinaki ki nga puna o waho penei i te hau, te hiko hiko, te hiko solar ranei. Ko te kaha ki te toro atu ki te kaha o nga ngota ngota ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga otinga hiko totika me te ma a meake nei.

