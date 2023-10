Te Whakamahi i te Mana Molecular: Hanga Hiko i runga i te Nanoscale

By

Kua kitea e nga Kairangahau tetahi tikanga pai mo te whakaputa hiko ma te whakamahi i te korikori maori o nga ngota i roto i te wai. I hangaia e te kapa, na Yucheng Luan, he taputapu e hopu ana i te kaha i puta mai i te nekehanga ngota me te huri hei iahiko hiko. Ka taea e tenei pakaruhanga he puna hou o te kaha ma e waatea ana.

Ka whakamahia e te taputapu nga rawa piezoelectric, inaa ko te zinc oxide, e whakaatu ana i te kaha ki te whakaputa i te hiko i te wa e pa ana ki te nekehanga, ki te rereke ranei. Ko nga nanoarrays o tenei rauemi i rukuhia ki roto i te wai, ka taea te neke o te wai kia ngarue, ka piko nga whenu waikura zinc, ka puta te hiko. Ko tenei hoahoa kaore e hiahiatia he kaha o waho, na reira he kaikokoti hiko tino pai me te pumau.

He nui nga tono pea o tenei hangarau. Ka taea te whakamahi ki te whakakaha i nga hangarau nano penei i nga taputapu rongoa ka whakatohia, ka taea ranei te whakanui ake ki te hanga i nga miihini tauine-kilowatt mo te whakaputanga kaha. I tua atu, ko te kaha o te taputapu ki te whakaputa hiko mai i te nekehanga waiariki ngota o te wai ka wehe ke atu i etahi atu tikanga hauhake hiko e whakawhirinaki ana ki nga puna o waho penei i te hau, te hiko solar ranei.

Kei te mahi kee te roopu rangahau ki te whakapai ake i te kiato o te hiko o te taputapu ma te tirotiro i nga wai rereke, nga rawa piezoelectric tino mahi, me nga hoahoanga taputapu rereke. Ko ta ratou whainga ko te whakarei ake i te kaha me te tauine o tenei hangarau whakangao hiko.

Hei whakatau, na te paopao ki te korikoritanga o nga ngota ngota i roto i te wai, kua hangaia e nga kairangahau he kaikokotohe waiariki ngota ka taea te whakaputa hiko. Ko tenei mahi pakaruhanga he huarahi pai ki te maa me te tauwhiro ake a meake nei, ka taea te whakamahi i nga puna hiko o roto ki te whakatutuki i o taatau hiahia kaha.

Pūtake: Te kaikokoti nekehanga waiariki mo te huri hiko, Rauemi APL (2023). DOI: 10.1063/5.0169055