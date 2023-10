Ko te Roopu Whetu Whaimana Tuatahi i Hanle Dark Sky Reserve ka whakawhiwhia he wheako ahurei mo nga kaitirotiro whetu runaruna

Ko te Indian Institute of Astrophysics (IIA), i te mahi tahi me te Tari Tiaki mohoao, UT Ladakh, i whakarite te roopu whetu whaimana tuatahi mo nga tohunga arorangi runaruna. I tu te huihuinga i Hanle Dark Sky Reserve i te rawhiti o Ladakh mai i Oketopa 12-15. Ko Hanle, te kainga o te Indian Astronomical Observatory, e tuku ana i te rangi pouri me te rangi maroke e pai ana mo te mataki i nga taonga o te rangi.

Ko te Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) tetahi o nga rangi pouri rawa atu i Inia, ka hipokina te rohe tata ki te 22 kiromita te radius. I whakaritea te rahui e te UT Ladakh hei pupuri i nga rangi pouri parakore me te whakahaere i te parahanga marama na te tangata. Ehara i te mea e tautoko ana i nga rangahau arorangi engari e whakatairanga ana hoki i nga haerenga astro-tapoi me te whai waahi ki te whanaketanga aa-hapori-ohanga o nga kainga o te rohe.

Tata ki te 30 nga kaitirotiro whetu runaruna i tae atu ki te hui whetu, me te kawe mai i a ratou telescope me a ratou kamera ki te hopu i te ataahua o te rangi o te po me te kore e pokanoa o te parahanga marama. Ko Ajay Talwar, he kaiwhakaahua whetu toa-toa, i whakaatu te hiranga o te rangi pouri mo te maataki i nga mea ngoikore me te hopu whakaahua taipitopito. I whakanuia e ia ko etahi ahuatanga o te aorangi penei i te False Dawn me te Zodiacal Light ka kitea noa mai i Hanle na te pouri.

Ko tetahi o nga mea nui o te roopu whetu ko te whai waahi ki te kite me te whakaahua i te Marama o te Zodiacal, ko te ra pouri kua marara e te puehu i roto i te waka rererangi o te punaha solar. Ka taea e nga kaiuru te mataki tenei ahuatanga i nga po e rua.

Ko te huihuinga i uru mai nga kaiuru mai i nga waahi rereke puta noa i Inia, tae atu ki Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, me Mumbai. I korero a Sudhash Natarajan mai i te Bangalore Astronomical Society me pehea te rangi o Hanle's Bortle-1, i tohuhia ko te taumata pouri rawa, i taea ai e ia te mataki i nga tupuni korekore. I whakapuakihia e ia tona ngakau nui ki te hoki ki Hanle ia tau.

I tua atu i te roopu whetu, kua tukuna e te IIA, me nga putea mai i UT Ladakh, e 24 nga karu whakaata iti ki nga taangata kua tohua i roto i te rahui me te whakangungu i a raatau hei Kaihoko Astronomy Ambassadors. Ko tenei kaupapa ko te whai waahi me te ako i te hapori o te rohe mo te arorangi me te whakakaha ake i te kaha astro-takapoi o Hanle.

Ko te Kaiwhakahaere o te IIA, a Prof. Annapurni Subramaniam, i whakapuaki i tana harikoa ki te whakapuaki i nga rangi ahurei o HDSR ki nga kaingākau arorangi me te mihi ki te whakangungu o nga hapori o te rohe hei Kaihoko Astronomy Ambassadors mo nga tuuruhi.

I te katoa, ko te roopu whetu whaimana tuatahi i Hanle Dark Sky Reserve i whai waahi ki nga kaitirotiro arorangi runaruna ki te wheako i nga rangi pouri me te hopu i nga taonga o te rangi. Ko te angitu o te huihuinga kua kitea te kaha o Hanle hei waahi e rapuhia ana e te hunga kaingākau ki te arorangi ki Inia me tua atu.

Nga wehewehe:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): He whakahaere e whakahaere rangahau ana i roto i nga momo waahi o te astrophysics me te arorangi i Inia.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: He tari te kawenga mo te tiaki me te tiaki kararehe mohoao i te rohe o te Kotahitanga o Ladakh.

– Rahui Rangi Pouri Hanle (HDSR): He waahi tata ki te 22 kiromita te whanui huri noa i Hanle kua tohua hei rahui rangi pouri hei whakahaere i te parahanga marama me te pupuri i nga rangi pouri mo te rangahau arorangi me te haerenga-astro.

– Awatea Heke: He ahuatanga ka kitea i mua i te ata o te ata me te ahua e marama ana te rangi ahakoa kaore ano kia whiti te ra.

– Maama Zodiacal: Te ra marara te ra marara e te puehu i roto i te waka rererangi o te punaha solar, ka kitea i te rangi pouri i mua i te ata, i muri mai ranei o te ra.

– Tauine Bortle: He tauine tau e ine ana i te pouri o te rangi po, ko Bortle-1 te taumata pouri rawa atu.

– Nga Kaihautu Ahurangi: Nga tangata kainga i roto i te Hanle Dark Sky Reserve kua whakangungua ki te ako me te arahi i nga tuuruhi ki nga mahi e pa ana ki te arorangi.

Puna: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.