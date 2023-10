Ka Huihui nga Kaiwhakaahua Astro ki Hanle ki te Matakitaki i te Maramatanga Zodiacal

By

Ko nga kaitirotiro arorangi runaruna mai i nga waahi maha o Inia i hui tata nei ki Hanle, he kainga i te rohe o Ladakh, ki te matakitaki me te hopu i te ahuatanga uaua e kiia nei ko te Zodiacal Light. Ko Ajay Talwar, te tohunga astrophotographer whai tohu, kua maha nga tau e haere mai ana ki Hanle, i whakaatu te hiranga o te rangi pouri mo te mataki i nga mea ngoikore. E ai ki a Talwar, ko etahi o nga kaupapa arorangi penei i te False Dawn me te Zodiacal Light ka taea anake te mataki mai i Hanle na tona tino pouri.

Ko te Maama Zodiacal he marama iti o te ra ka marara e nga matūriki puehu i te rererangi o te punaha solar. He tino ngoikore tenei ahuatanga, ka kitea noa mai i nga waahi pouri, i mua tonu o te ata. I waimarie nga kaiuru o te Star Party i Hanle ki te kite me te whakaahua i tenei rama rangirua i nga po e rua.

I uru mai te huihuinga ki nga roopu kanorau o nga kaiuru, tae atu ki nga taangata o te rohe, nga tuuruhi, me nga kaingākau arorangi mai i nga taone penei i Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, me Mumbai. Ko Sudhash Natarajan, he mema o te Bangalore Astronomical Society, i whakapuaki i tana harikoa mo te mataki i nga tupuni pouri i Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), e tuku ana i te rangi Bortle-1 tino pouri mo te matakitaki whetu.

I kii a Dorjey Angchuk, tetahi atu kaiuru, ko Hanle te wahapu mo nga kaitirotiro whetu runaruna. I hurahia e ia nga mahere ki te whakatu i te HDSR Star Party hei huihuinga a-tau, me te tumanako ka waiho hei huihuinga tino hiahia mo nga kaingākau arorangi i Inia me waho. I tua atu, kei te whakatairangahia a Hanle hei waahi mo nga haerenga-astro, e akiaki ana i nga manuhiri ki te tirotiro i nga mea whakamiharo o te rangi o te po i tenei rohe mamao.

I te katoa, ko te huihuinga o nga kaitoi whakaahua me nga kaitirotiro whetu i Hanle i whai waahi motuhake ki te kite i te ataahua o te Maama Zodiacal me te maioha ki te pouri tino pai e taea ai enei tirohanga.

