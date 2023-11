Te Tirotiro i te Hohonutanga Ngaro o Hupita: Te Whakakitenga a Juno

Ko te waka mokowhiti a Juno a NASA kua tino kitea i te wa e rere ana a Jupiter. I tetahi whakaahua i tangohia i te 7 o Hepetema, ka mau a Juno i tetahi ahua o tetahi rohe i te takiwa ki te raki o Jupiter e kiia nei ko Jet N7. Ko te mea e tino whakamataku ana tenei ahua ko te ahua o nga kapua kapoipoi me nga tupuhi o tenei rohe i hanga he kanohi totoro, he kanohi wairua.

Ko tenei ohorere Halloween tiretiera e whakaatu ana i te tirohanga whakahihiri o te tangata nui hau, i te mea kei te mau te kanohi Halloween i te ahua o te ahua o te ahua kino. Ko te iti o te koki o te ra i whakanui i nga ahuatanga o te whenua, e whakaatu ana i te hohonutanga o tenei rohe ngaro. Ko te kaiputaiao tangata whenua a Vladimir Tarasov i mohio ki te tukatuka i nga raraunga mata mai i a JunoCam, e whai waahi ana ki to maatau mohio ki te tere o te hau o Jupiter.

Kei te rongonui te hau o Jupiter mo ona ahuatanga huarere awha me nga punaha tupuhi nui. Ko nga kapua hurihuri o tenei ahua e whakaatu ana i nga karu totohu e rua, te ihu kopikopiko, me nga ngutu ngunguru, ka nui ake te ahua ohorere. Heoi ano, he mea nui kia mahara ko enei whakaahua mai i a Juno ka puta he pareidolia, he ahuatanga ka kite nga kaitirotiro kanohi, tauira ranei i nga ahua matapōkere.

Ka maumahara pea te hunga kaingākau ki te wheturangi ki etahi atu tauira o te pareidolia i roto i nga tinana o te rangi, penei i te "Face on Mars" rongonui. I tua atu, ko etahi o nga kaitirotiro ipurangi e whakapono ana kua tautuhia e ratou etahi momo "kararehe" i Mars i nga whakaahua i hopukina e te NASA's Curiosity and Perseverance rovers.

Ko te misioni a Juno kei tua atu i te hopu whakaahua hopu. Ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga raraunga utu nui ki te ako i te hihiko o te hau o Jupiter. Ma te wetewete i nga awhiowhio o te rangi, nga awhiowhio, me nga awhiowhio, ka taea e nga tohunga te mohio ki nga ahuatanga huarere o te ao me nga hau rerenga rererangi.

FAQ:

P: He aha te tikanga o te pareidolia?

A: Ko te Pareidolia he ahuatanga e kite ai te tangata i nga tauira taunga, penei i nga kanohi, i nga taonga ranei, i roto i nga whakaihiihi kore hono, ohorere ranei.

Q: He aha te kaupapa o te kaupapa a Juno?

A: Ko te kaupapa a Juno ko te ako i te hau o Jupiter me te kohi raraunga kia pai ake ai te maarama ki nga ahuatanga o te ao me te hihiri o te rangi.

Q: He waahi ano o te pareidolia i te waahi?

A: Ae, ko te "Face on Mars" rongonui tetahi tauira o te pareidolia i te waahi, me nga momo momo "kararehe" e whakapono ana etahi kua kitea e ratou i roto i nga whakaahua mai i nga rovers Mars.

Q: Na wai i tukatuka te ahua i hopukina e Juno?

A: Ko te kaiputaiao tangata whenua a Vladimir Tarasov i mohio ki te tukatuka i nga raraunga mata mai i a JunoCam hei whakarei ake i to maatau mohiotanga ki te tere o te hau o Jupiter.