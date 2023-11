Nga Tikanga Ahurangi Hou: Nga Whakanui Halloween i te Mokowhiti

Ko te Teihana Mokowā International (ISS) karekau pea he hunga tinihanga, engari ehara i te mea ko te Halloween ka kore e kitea e nga kaihopu i runga i te whare hurihuri. I runga i o raatau mahi auaha me o raatau pukenga, kua kitea e nga kairangi nga huarahi ki te awhi i te wairua o Halloween, ahakoa i te hohonutanga o te waahi. Kia ata titiro ki te pehea e whakanui ai ratou i tenei hararei whakamataku me nga kakahu ahurei ka mahia e ratou i ia tau, ia tau.

Ahakoa te kino o te rangi i whakaroa i nga mahere a Crew-3 NASA astronauts me ESA astronauts ki te whakanui i te Halloween i te waahi i te marama o Oketopa 2021, ko nga kaihopu kua eke ki runga i te teihana i kaha ki te whai ngahau Halloween. Kīhai rātou i tuku i te korenga o te hunga tauhou ki te whakararu i o rātou wairua. Ko Thomas G. Pesquet te kaitirotiro rererangi a ESA i whakapuaki i runga i nga paapori pāpori nga ahuatanga rereke i runga i te ISS, e tawai ana ko te mema o te kaihopu a Akihiko Hoshide kua ara mai i te hunga mate (kei a ia ranei?) Mo te korero mo te Kaitirotiro Aerospace Exploration Agency a Japan.

Ma te titiro whakamua, ka whakaaro noa tatou ki nga kakahu whakahihiko me nga tikanga ka puta a muri ake nei. I te tau 2022, ko Koichi Wakata, ko Koichi Wakata, ko nga kaiwhakatere a te NASA a Francisco "Frank" C. Rubio, ko Nicole A. Mann, ko Josh A. Cassada i uru ki roto i te wairua Halloween ma te whakakakahu hei keemu ataata rongonui me nga kiripuaki pakiwaituhi. I tino mohio ratou ki te whakamahi i nga ipu putunga hei kakahu me nga peke mahi tinihanga.

I a tatou e tere whakamua ana ki te tau 2023, ka kitea nga kaitoro a Expedition 70 a Jasmin Moghbeli o NASA, Satoshi Furakawa o te Japan Aerospace Exploration Agency, NASA astronaut Loral O'Hara, me te European Space Agency astronaut Andreas Mogensen e whakanui ana i te Halloween i te waahi. Ko o ratou kakahu kare ano kia hurahia, engari ka taea e tatou te tumanako ka whiti to ratou mahi auaha.

FAQ:

P: Me pehea te whakanui a nga kairangirangi i te Halloween i te waahi?

A: Ko nga Kairangirangi kei runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao e whakanui ana i te Halloween ma te whakakakahu ki nga kakahu auaha, he mea hanga mai i nga taonga kei runga i te teihana.

P: Ka taea e raatau te uru ki nga kakahu?

A: Ahakoa karekau he kakahu mo te Halloween, ka kitea e nga kairangirangi nga huarahi auaha ki te hanga kakahu ma te whakamahi i nga taonga kei te ISS.

Q: Kua tae mai etahi whakanui Halloween i te waahi?

A: Ae, he maha nga tau e whakanuia ana e nga Kairangirangi te Halloween i te waahi mo nga tau, a kua waiho hei tikanga tino aroha ki waenga i nga kaihopu.

P: Kua mahia nga kakahu mai i nga taonga kore tikanga?

A: Ae, kua whakamahia e nga Kairangirangi nga ipu taonga me etahi atu taonga kei runga i te teihana mokowhiti hei hanga i nga kakahu Halloween ahurei.

Q: Ka haere tonu nga whakanui Halloween i te waahi a muri ake nei?

A: Tino! I te mea he kairangirangi kei runga i te International Space Station, ka haere tonu nga whakanui o Halloween ki te whakarato i te ngahau me te hararei hararei mai i nga hiahia o te torotoro mokowhiti.