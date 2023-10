Te Maramatanga ki nga Pihikete me to Matatapu i runga ipurangi

whakarāpopototanga:

Ina whakaae koe i nga pihikete i runga i tetahi paetukutuku, kei te whakaae koe ki te penapena korero ki to taputapu me te tuku i te paetukutuku ki te tukatuka i aua korero. Kei roto i tenei ko nga korero mo o hiahia, taputapu, me te mahi ipurangi. Ka whakamahia e te paetukutuku enei raraunga ki te whakarei ake i te whakaterenga o te waahi, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te tautoko i nga mahi hokohoko.

Ko nga pihikete he kōnae kuputuhi iti kei roto nga raraunga mo to haerenga ki tetahi paetukutuku. Kei te rongoa i runga i to taputapu ka taea te uru atu e te paetukutuku i nga haerenga o muri mai. Ma te whakaae ki nga pihikete, kei te tino whakaae koe mo te paetukutuku ki te mahara ki o hiahia me te whakarato i tetahi wheako tirotiro tirotiro.

He mea nui kia mohio ki nga paanga o te whakaae pihikete. Ahakoa ka taea e ratou te whakapai ake i to wheako kaiwhakamahi, ka tukuna ano e ratou nga paetukutuku ki te kohikohi me te tukatuka i nga raraunga whaiaro. Ka taea te whakamahi i enei raraunga mo nga kaupapa panui, tiritahi ranei ki nga hoa pakihi.

Mēnā he āwangawanga koe mō tō tūmataitinga, he pai te arotake i ngā Pihikete me te Kaupapahere Tūmataiti o te paetukutuku. Ko enei kaupapa here e whakaatu ana me pehea te kohi, te penapena me te tiri i o raraunga. Ka whai waahi ano koe ki te whakatika i o tautuhinga pihikete me te whakakore i nga pihikete kore-tino.

Ma te whakahaere i o hiahia whakaae ka taea e koe te whai mana ake mo nga korero ka kohia e nga paetukutuku mai i a koe. Ma te whakakore i etahi momo pihikete, ka taea e koe te whakaiti i te nui o nga raraunga ka taea e nga paetukutuku te uru. Heoi, kia mohio koe ka hiahia etahi o nga paetukutuku ki etahi pihikete kia pai te mahi, na te aukati i nga pihikete katoa ka iti te wheako tirotiro.

Hei mutunga, ko te whakaae ki nga pihikete i runga i nga paetukutuku ka whai hua ki te whakapai ake i to wheako tirotiro, engari ka whai paanga ano ki to noho muna. Ma te mohio ki te mahi a nga pihikete me te arotake i o hiahia whakaaetanga, ka taea e koe te whakatau i runga i te mohio mo to taatai ​​ipurangi.

Rauemi:

– Pihikete me te Kaupapahere Whaiaro o te paetukutuku