Nga Rakau Rakau Tawhito E Whakaatu Ana Nga Pukenga Ake o te Tangata Moata

Kua kitea e nga tohunga whaipara tangata nga rakau rakau tawhito i Zambia e whakawero ana i nga whakapae o mua mo te kaha o nga tangata o mua. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te retaata Nature, e kii ana i hangaia e nga tangata o nga tau kohatu nga hanganga tata ki te haurua miriona tau ki muri, e tohu ana i te taumata o te mohio me nga whakaaro kaore i mohiotia i mua.

Ko te kaupapa rangahau Roots Roots of Humanity a Te Whare Wananga o Liverpool i keri me te tātari i nga rakau tawhito. I kii a Ahorangi Larry Barham, te kaihautu kaupapa, na tenei kitenga kua huri tona mohiotanga ki nga tipuna tangata tuatahi. E whakapono ana ia i whakamahia e enei tangata onamata o ratou pukenga me o ratou mahi auaha ki te hanga i tetahi mea hou me te rahi mai i te rakau.

I kitea ano e nga kairangahau nga taputapu rakau tawhito, tae atu ki nga rakau keri, engari ko te mea tino whakahihiri ko te kitenga rakau e rua e hono tahi ana ki nga koki matau. I whakamahia nga taputapu kohatu ki te tapahi i nga kakari ki roto i nga rakau, ka taea te hono ki te hanganga. Ma te wetewete i nga papa o te whenua i tanumia ai nga rakau, ka whakatauhia e te roopu he 476,000 pea ona tau.

Ko nga taunakitanga o mua mo te whakamahi rakau a te tangata kua whakawhäitihia ki te hanga ahi me te hanga taputapu ngawari. Ka whakawerohia e tenei kitenga te whakaaro he noho manene noa nga tangata o mua me te whakaatu he kaha ki te hanga uaua ake.

Ko te kaupapa o enei hanga rakau kare tonu i te marama. Ko te rahi o nga rakau e tohu ana i whakamahia hei hanga i tetahi mea nui, tera pea he papa mo te whakaruruhau, he hangahanga ranei i te taha o te awa mo te hii ika. Heoi, ki te kore he tino taunakitanga, he uaua ki te whakatau i te ahua tika o enei hanganga me nga momo tangata tawhito nana i hanga.

Ko nga taonga rakau kua haria ki te UK mo te tātari me te tiaki. Kia oti tenei, ka whakahokia ki Zambia kia whakaatuhia. Ko te tumanako ko enei kitenga ka whakarangatira i nga kohinga me te whakamarama i nga tikanga mahi rakau i Zambia me nga taunekeneke tangata tawhito me te taiao.

Puna: BBC News