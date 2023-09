Ko te Whakamahinga Rakau Moata Mo Nga Mahi Hanganga I Kitea I Zambia

Kua kitea e nga tohunga whaipara tangata te whakamahi rakau i te wa tuatahi mo te hanga i te mania waipuke i runga ake i te wairere i te raki o Zambia. Ko te hanganga, i hoki mai ki te 476,000 tau ki muri, i mua i te ahua o te ahua o te rakau e mohiotia ana i roto i te hanga ma te taha whanui. Ko te kakari rakau, he mea hanga ma te whakamahi i nga tikanga rapa me te toi, i honoa e rua nga wahanga ka kitea ki te taha o nga taputapu rakau maha i roto i te peeke roto kua wai. Ko nga kitenga ka wero i te whakaaro ko Homo sapiens anake te kaha ki te whakarereke whenua.

He onge te tiaki rakau na te pirau, he uaua ki te whakatau i te takenga mai o te mahi rakau. Heoi ano, kua tiakina nga tao rakau i roto i nga ahuatanga o te repo i Ingarani me Tiamana, no nga rau mano o nga tau. Ko tetahi rakau mai i te 780,000 tau ki muri i kitea i roto i a Iharaira kua kiia ko te taputapu rakau tawhito e mohiotia ana. Ahakoa he iti noa nga taunakitanga mo te mahi rakau i nga wa o mua, ko te kitenga o Kalambo he maha nga waahanga rakau kua mahia, e kii ana he maha nga waahanga ka taea te whakamahi i tua atu i nga patu.

Ko te kaupapa o te hanganga kare tonu i te mohiotia, engari ko te whakapae a nga kairangahau tera pea ka noho hei papa, hei ara hikoi ranei i te taiao taha roto. Karekau i kitea etahi atu hanga rakau i roto i te Awherika, i te Eurasian Paleolithic ranei, engari mo tetahi atu rakau kakari i kitea i mua i taua waahi 70 tau ki muri.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua ka taapiri atu ki te hitori o te whaipara tangata o Zambia. I mua, i kitea te angaanga o te hominin e kiia nei ko Kabwe Man, ko Homo heidelbergensis, i Kabwe. I muri tata ki te 300,000 tau, ka pakaru te tangata Kabwe i te ariā ahorangi o te kukuwhatanga o te tangata me te whakaatu i te noho o nga whakapapa tangata maha. Ahakoa kaore pea te Angaanga e hono tika ki te hanga rakau, ka noho tonu hei kaitono kaha.

Ko te tuakiri o nga kaihanga o te hanganga me te maha o nga taputapu kei te noho kore mohio, i te mea i nohoia a Awherika e nga momo hominin i tera wa. Heoi, ko te rohe o Kalambo te waahi mahi mo nga momo hominin maha, tae atu ki te Homo heidelbergensis me te Homo naledi pea. Me rangahau ano ki te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki te whakamahinga o te rakau i te wa tuatahi ki te hanga i Zambia.

Rauemi:

– Barham et al., Nature (2023)

– Haaretz