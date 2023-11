Nga Aratohu Hou e Hiahia ana ki te Tutuki i te Whakaingoa Whakaingoa Ao-a-Ira

He tātaritanga tata nei i whakahaeretia e Annie Lennox, he kairangahau i Te Whare Wananga Tuwhera, kua kitea ko nga aratohu mo te whakaingoa i nga ahuatanga o te mata o te aorangi karekau e uru ki te ira tangata me te whakaatu i te taha ki nga tane. I kitea e te rangahau a Lennox, i whai waahi ki te wetewete i te putunga raraunga a te International Astronomical Union (IAU), e rua paiheneti noa iho o nga rua o te marama e mohiotia ana ka whakaingoatia ki nga wahine.

Ko te IAU he roopu ao o nga tohunga arorangi ngaio, a ko ana kaupapa here e whakahaere ana i te whakaingoatanga o nga ahuatanga o te aorangi penei i te rua, nga maunga, nga awaawa, nga awaawa, nga moana, me nga puia. Kua tuhia e Lennox tetahi reta tuwhera ki te IAU, e akiaki ana i a raatau ki te whakatika i nga kaupapa here i roto i a raatau kaupapa here ingoa, e kii ana ia he pai ki nga "tangata ma."

Na Giovanni Battista Riccioli, tohunga arorangi Itari i timata te whakaingoa i nga rua o te marama i te tau 1635. I tangohia e ia nga taitara o nga kaiputaiao rongonui mo ana kitenga, he tikanga kei te whai tonu te IAU i enei ra.

Ahakoa karekau te IAU e tautapa tika i nga ingoa, ka whakahaerea e ia te hanganga o nga roopu mahi, roopu mahi ranei hei tono me te whakaae ingoa mo nga ahuatanga motuhake. I te nuinga o nga wa ka whakaawehia enei tono mai i nga tohu o mua, i nga pakiwaitara, i nga kaupapa ahurea ranei. Heoi, e kii ana a Lennox ko tenei huarahi ka mau tonu i nga mahi kino o mua me te whai waahi ki te kore o te rereketanga i roto i te ingoa ingoa.

I kitea ano e te rangahau a Lennox nga rereketanga o te ahua o nga wahine i roto i nga ahuatanga o te aorangi. Ahakoa e whakaatu ana a Mercury i te ahua pai ake me te 11.8 paihēneti o ana rua i tapaina ki nga wahine, he nui te rereketanga o te ira tangata a Mars, me te 1.8 paiheneti noa o ana rua i tapaina ki nga wahine. Ko Venus, i tetahi taha, ko nga rua katoa kua whakaingoatia ki nga wahine, engari e 38 paiheneti noa e kiia ana na nga wahine pono i mahi nui ki te hapori.

Kia kaha ake te whakauru me te kanorau ki te whakaingoa o te aorangi, he mea nui ki te arotake me te whakahou i nga aratohu o naianei. Ma tenei ka kaha ake te whakanui i nga takoha a nga ira tangata puta noa i te hitori. Ma te whakamahi i te huarahi whakauru ake ki te whakaingoatanga o nga ahuatanga o te aorangi, ka taea e te hapori putaiao te hanga waahi mo te whanuitanga o nga korero korero me te whakatairanga i te orite me te whakanui mo te katoa.