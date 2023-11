Te Whakahaere i nga Noke i roto i nga Aporo: Nga Rongoa Maama Kore

Kei te tango nga noke i to kotinga aporo? Kaua e mataku! He rongoā kore-matū hei awhina i a koe ki te whakahaere i tenei raru me te whakarite kia nui te hua o nga aporo reka, kore-noke.

Ko te kai kino i muri i enei noke ko te aporo matuku, e tuku hua ana ki roto i nga puawai o nga rakau aporo. Ka pao enei hua ki roto i nga kutukutu ka kuhu ki roto i nga aporo, ka iti ake te kai. Ahakoa ka taea tonu te kai, ko enei aporo kua pangia e kore e tino ataahua ki te titiro.

Na, me aha koe ki te patu i tenei riha me te kore e pa ki te pi me te whakamahi matū matū? Ko te noho ma te mea matua. Ma te tango wawe i nga aporo kua hinga mai i te whenua me te ruku tika, ka taea e koe te whakaiti i te maha o nga aporo i te takurua me te haukoti i te huringa ora o te maaka.

Anei etahi tohutohu hei whakanui ake i te whai huatanga o tenei tikanga:

Kohia nga aporo kua hinga inaa ka taka, ka pekehia ki te para. Akiakihia o hoa tata ki nga aporo kia pera ano. Whakatakotoria he tarapa i raro i te rakau i te wa e hinga ana nga aporo kia kore ai e ruku nga kutukutu ki te oneone, kia ngawari ake ai te kohi aporo.

I tua atu, ka taea e koe te whakaaro ki te hopu i nga namu pakeke hei whakaiti i to raatau taupori. Ko nga mahanga pheromone piri, e waatea ana i nga pokapu kari, he pai te mahi mo tenei kaupapa. Whakairihia nga mahanga i waenganui o Haratua ka timata te puta o nga namu ka tirotirohia kia rua ki te toru nga wa ia wiki.

Kia maumahara, he mea nui ki te ruruku i enei mahi me o hoa noho tata mena kei a raatau ano nga aporo hei whakanui ake i te whai hua.

Pātai Auau

P: Me pehea au e mohio ai mena kua pangia aku aporo e te noke?

A: Rapua he ara noke, he kauhanga ranei i roto i te kiko o te aporo. Mena ka kite koe i enei tohu, he toke koe.

P: Ka taea tonu e au te kai aporo me te kutukutu?

A: Ahakoa ka taea te kai, kare pea te ahua o nga aporo kua pangia e te kai. He pai ake te tango me te tuku tika.

P: Kei kona ano etahi rehu pai-taiao e waatea ana mo te whakahaere aporo kutukutu?

A: Kia aroha mai, karekau he rehu pai-taiao mo te whakahaere aporo i tenei wa. Ko nga tikanga kore-matū, penei i te ma me te mahanga, ko nga huarahi pai rawa atu.

P: Ka kino te pi ki te hopu namu?

A: Kao, ko te hopu i nga namu ma te whakamahi i nga mahanga pheromone piri e kore e pa ki nga pi me etahi atu pepeke whai hua. Ko nga mahanga e tino aro ana ki nga aporo kutukutu.

Ma te whakatinana i enei rongoā kore-matū me te noho mataara, ka taea e koe te whakahaere angitu i nga noke i roto i o rakau aporo me te pai ki te nui o te kotinga o nga aporo reka, kore-noke!