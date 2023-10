Te heke mai o te kai i te mokowhiti: te whakatipu tipu mo nga miihana roa

I te wa e whakareri ana a NASA mo nga misioni ki te Marama me Mars, ko tetahi wero nui ko te whakarite i te puna kai pumau mo nga kaihopu i a ratau e noho roa ana ki te waahi. I tenei wa, ko nga kairangi ka whakawhirinaki nui ki nga kai kua oti te takai, he herenga i runga i te kounga me te kai i roto i te waa. Hei whakatutuki i tenei take, kei te tirotirohia e nga kairangahau te kaha ki te whakatipu kai i te waahi, me te whakaiti i te hiahia mo te whakahoki mai i nga wa katoa me te whakarite i te kai hou me te kai pai mo nga misioni roa.

I timata a NASA i te kaupapa "Growing Beyond Earth" i te mahi tahi me te Fairchild Botanical Garden i te tau 2015. Kei roto i tenei kaupapa nga rau o nga karaehe putaiao o waenga me te kura tuarua puta noa i te United States e whakatipu ana i nga momo kakano i roto i te noho rite ki tera i te International Space Station ( ISS). Ko nga kakano e tupu ana i roto i enei akomanga ka tukuna ki tetahi ruma i te Kennedy Space Center o NASA mo etahi atu whakamatautau. Ko nga kakano kua tohua ka tukuna ki te ISS hei aromatawai i to raatau tipu i roto i nga ahuatanga microgravity.

Kua whakawhanakehia hoki e NASA nga punaha motuhake hei tautoko i te tipu tipu ki te waahi. Ko te Pūnaha Whakangao Huawhenua (Veggie) he ruma iti-kaha ka taea te pupuri i nga tipu e ono. Ka tiaki a ringa nga mema o nga kaihopu i nga tipu, ma te whakamakuku ma te ringaringa. Ko tetahi atu punaha, ko te Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), ka whakahaere aunoa i te whangai me te whakamakuku i nga tipu. Ko te Advanced Plant Habitat he taputapu aunoa i hangaia hei ako i te tipu o te tipu me te iti o te whakaurunga o nga kaimahi.

Ko nga tikanga marama me nga matūkai he mea nui kia angitu te tipu o te tipu ki te waahi. He raupapa o nga whakamatautau e mohiotia ana ko Veg-04A, Veg-04B, me Veg-05 i torotoro i te tipu o te pua nani Mizuna, he hua kaakaariki rau, i raro i nga ahuatanga marama rereke. Ko te hua, te hanganga kai, me nga taumata moroiti o nga tipu-a-a-ao i whakatauritea ki era i tupu i runga i te whenua. I arotakehia ano e nga kaimahi te reka, te kakano me etahi atu ahuatanga o te hua. Ko tetahi atu whakamatautau, Plant Habitat-04, i aro ki nga taunekeneke tipu-microbe me te aromatawai i te reka me te kakano o te pepa tiihi.

Kua whakaatuhia e nga whakamatautau tuatahi ka pa te microgravity ki te whanaketanga o te tipu engari kaore e pa ki te hauora o te tipu. Hei tauira, he 10% te teitei ake o nga tipu witi i roto i te microgravity ka whakatauritea ki o raatau i runga i te whenua. I kitea e nga tirotirohanga mo te Tipu Wanakano ka taea e nga wana te urutau ki te microgravity ma te whakarereke i nga whakaaturanga ira e pa ana ki nga taumahatanga o te waahi. I tirotirohia te whakamaarama i nga tipu i roto i te tirotirohanga a te Plant Gravity Sensing i whakahaeretia e te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). I ine tenei rangahau i te paanga o te microgravity ki nga taumata konupūmā, e whakaatu ana i nga whakaaro ki te hoahoa tikanga whai hua mo te whakatipu tipu ki te waahi.

Ko te tuku wai tika he wero nui mo te microgravity. I whakaatuhia e te whakatewhatewhatanga o te Whakahaere Wai Tipu tetahi tikanga hydroponic hei tuku wai me te hau ki nga pakiaka whakato. I whakamatauria e te rangahau XROOTS nga tikanga hydroponic me te aeroponic (hau-a-rangi) hei huarahi ke atu i te maara oneone tuku iho. Ko enei tikanga ka taea te whakaputa hua nui-nui mo te torotoro mokowhiti a meake nei.

I tua atu, ko nga tirotirohanga a te VEG-03 ko te whakatipu momo huawhenua, tae atu ki te Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, me Red Romaine Lettuce. I te wa o te whakamatautau, i whakahaerehia e Mike Hopkins te kairangi o NASA te tipu tipu tuatahi ki te waahi, me te whakawhiti i nga tipu hauora mai i tetahi urunga tipu ki nga mea uaua i Veggie. Ko tenei whakawhitinga angitu e whakaatu ana i nga huarahi hou mo te whakanui i te tipu o te tipu i roto i te microgravity me te whakawhānui i nga momo hua ka taea te tipu ki te waahi.

I te wa e haere tonu ana a NASA i ana rangahau me ana whakamatautau, ka kitea ko te whakatipu tipu i te waahi he otinga pai mo nga misioni roa. Ko nga matauranga i puta mai i enei mahi ka awhina i te hanga i nga hangarau me nga tikanga a meake nei mo te whakangao kai ukauka ki te waahi, hei tautoko i nga whainga wawata a te tari mo te torotoro tangata ki tua atu o te Ao.

Rauemi:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)