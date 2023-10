Nga Whakamatau Hou e ahu atu ana ki te Teihana Mokowhiti ki te Whakamua i te Putaiao me te Whakawhitiwhiti

Hei tera marama, ka whakarewahia e SpaceX he miihana uta hou ki te International Space Station (ISS) me nga momo whakamatautau putaiao. Ko enei whakamatautau ka tuhura i nga kaupapa rereke ka whai waahi ki te ahu whakamua o te rangahau pūtaiao me te whakawhitiwhiti korero i te waahi. Kua whakaritea te whakarewatanga mo te 5 o Whiringa-a-rangi, a ka taea e koe te maataki i nga korero i runga i te Space.com, i te Whakaata NASA ranei.

Ko tetahi o nga whakamatautau matua e kiia ana ko ILLUMA-T, he whakamatautau korero laser e whai ana ki te whakapai ake i nga whakawhitiwhiti korero a ISS me te tautoko i nga miihana mokowhiti hohonu. Ma tenei whakamatautau ka tere ake te tuku raraunga ma te whakamahi rama infrared ki te tuku ataata me nga whakaahua. Kei te haumi a NASA ki tenei hangarau hei whakarei ake i nga hokinga putaiao i roto i nga misioni tawhiti ki te marama me Mars.

"He nui rawa atu nga hiahia raraunga mo nga mahi a meake nei, na reira me whakaaro tatou me pehea e tutuki ai aua hiahia," ko ta Jason Mitchell, te kaiwhakahaere mo nga hangarau whakawhitiwhiti me nga hangarau whakatere i te kaupapa korero mokowhiti me te kaupapa whakatere a NASA.

I tua atu i te whakamatautau ILLUMA-T, he maha atu nga rangahau whakamiharo e tukuna ana ki te teihana mokowhiti. Ka whakamahia e te NASA's Atmospheric Waves Experiment (AWE) te whakaahua infrared ki te ine i nga ngaru kaha o te hau, e whai waahi ana ki te tautuhi i te ahuarangi o te whenua. Ko te rangahau Aquamembrane-3, i whakahaerehia e te European Space Agency (ESA), e whai ana ki te aromatawai i te whakamahinga o nga kiriuhi whakaora wai hou i runga i te teihana mokowhiti. Ko tetahi atu whakamatautau, ko Gaucho Lung, i tautokohia e te ISS National Lab, ka ako me pehea te paanga o te punaha manawa ki te tuku tarukino. Ka mutu, ka tirohia e te Rodent Research-20 nga paanga o te microgravity ki te hauora uri o nga kiore wahine.

Ko enei whakamatautau e whakaatu ana i te pono o NASA ki te ahu whakamua i te maaramatanga putaiao me te turaki i nga rohe o te hangarau korero i te waahi. I ia miihana, ka ngana a NASA me ona hoa ki te whakapai ake i nga kaha putaiao i runga i te ISS me te whakatakoto i te turanga mo nga kaupapa arumoni me te torotoro haere.

Pātai Auau

He aha te kaupapa o te whakamatautau ILLUMA-T?

Ko te whakamatautau ILLUMA-T e whai ana ki te whakarei ake i nga whakawhitiwhitinga korero a ISS me te tere ake te tuku raraunga ma te whakamahi rama infrared.

He aha nga ngaru taumaha o te hau?

Ko nga ngaru taikaha o te rangi he whakararuraru i roto i te hau o te Ao ka taea te ine kia mohio ai ki nga ahuatanga o te rangi me te neke.

He aha te rangahau Aquamembrane-3?

Ko te rangahau Aquamembrane-3 e aromatawai ana i te whakamahinga o te kiriuhi whakaora wai hou e kiia nei ko Aquaporin Inside Membrane hei whakakapi mo nga moenga taapiri-maha o naianei i runga i te teihana mokowhiti.

He aha te rangahau a te Gaucho Lung?

Ko te whakamatautau Gaucho Lung e tirotiro ana i te paanga o te hūpē i roto i te punaha manawa i te tukunga o nga raau taero e mauria ana i roto i te iti o te wai werohia, e kiia nei he mono wai.

He aha te whainga o te whakamatautau Rodent Research-20?

Ko te whakamatautau Rodent Research-20 e whai ana ki te mohio ki nga paanga o te microgravity ki te hauora whanau ma te ako i te mahi a nga ovaries i roto i nga kiore wahine i te wa e rere ana i te mokowhiti.