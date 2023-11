Te Tirotiro i nga Taapiri Hou: Inia me te US Whakawhanakehia te Mahi Whakatupato i te Rohe Mokowhiti

I roto i te mahi mahi tahi, ko Inia me te United States e hono ana ki te timata i te torotoro mokowhiti, ka pakaru nga whakaaro o mua mo nga hononga tuku iho i tenei rohe. He whakakitenga whakamiharo kua puta ko te Ingenuity Mars Helicopter a NASA, he waahanga nui o te kaupapa nui o Mars 2020 e haere ana i te taha o te Perseverance Rover, he mea hanga mohio e Takuta Bob Balaram, he tangata Inia e mahi ana i te whare taiwhanga Jet Propulsion Laboratory. Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo e whakaatu ana i te kanapa me te tohungatanga o nga kaiputaiao Inia me nga miihini ki te turaki i nga rohe o nga mahi hangarau.

Ma te titiro whakamua, ko tetahi atu mahi whakamiharo a Indo-US kua whakaritea kia rere. I te timatanga o te tau e whai ake nei, ka rere mai tetahi peerangi whakaahua whenua e kiia nei ko NISAR, i hangaia e nga kaiputaiao Inia me Amerika, ki te rangi mai i Sriharikota. E oati ana tenei mahi mahi tahi ki te huri i te mara o te tirohanga whenua, e whakaatu ana i nga tirohanga tino nui ki nga rauwiringa kaiao o to tatou ao, nga tauira huarere, me nga rawa taiao.

I te haerenga tata nei ki California, i whai waahi nui a Pallava Bagla o NDTV ki te whakaatu i nga ahunga whakamua me nga mahi whakamiharo i roto i te mahi tahi a Indo-US. Ma tenei haerenga i whakamarama te nui o te whakapau kaha, te whakapau kaha, me te mahi tahi i muri i enei kaupapa whakahirahira.

FAQ:

Q: Ko wai a Dr. Bob Balaram?

A: He kirirarau Inia a Takuta Bob Balaram i whai waahi nui ki te whakawhanake i te Helicopter Ingenuity Mars a NASA hei waahanga o te misioni o Mars 2020.

Q: He aha te NISAR?

A: Ko te NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) he amiorangi whakaahua whenua i whakawhanakehia e te tangata e whakarato ana i nga tirohanga hou ki nga ahuatanga rereke o to maatau aorangi, penei i te ahua o te rangi, te rauwiringa kaiao, me nga rawa taiao.

Q: He aha te hiranga o te mahi tahi a Indo-US i te waahi?

A: Ko te mahi tahi i waenganui i Inia me te US i roto i te rohe mokowhiti e whakaatu ana i te whakawhirinaki tahi, te tohungatanga, me te auahatanga e tohatohahia ana e nga iwi e rua. Ka noho tahi, kei te turaki i nga rohe o te tuhura me te para i te huarahi mo te ahu whakamua o te whenua i roto i te hangarau atea.