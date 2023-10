Ko te Pepa Huka o Greenland Ka kaha ake te atete ki te whakamahana o te ao i te whakaaro o mua

Ko tetahi rangahau hou i whakaputaina i tata nei e kii ana ka kaha ake te paanui o te hukapapa o Greenland ki te whakamahana o te ao i nga whakaaro o mua. I kitea e nga kairangahau he puhoi te tauhohenga o te pepa tio ki te whakamahana a te tangata, ko te tikanga ko te tapahi i nga tukunga hau kati i roto i nga rautau e whai ake nei ka kore e rewa.

Ko te rangahau, i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Potsdam Institute for Climate Impact Research me te Arctic University of Norway, i whakamahi i nga tauira rorohiko ki te whakataurite i nga paanga pea o nga ahuatanga rereke rereke i runga i te pepa hukapapa. I whakatauhia e ratou, ahakoa ka hipa ake i te wa poto nga paepae pāmahana nui, ka taea tonu te aukati i te waahi ka puta te pikinga nui o te moana i roto i nga rau mano tau.

Heoi ano, e kii ana nga kairangahau ehara tenei i te mea me whakangawari nga mahi ki te aukati i te huringa o te rangi. E kii ana ratou ko te whakaiti i nga tukunga hau kati me te whakatika i te whakamahanatanga o te ao he mea tino nui me te akiaki. Ko te rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te whakapumau i te mahana o te ao kia kaua e neke ake i te 1.5 nga nekehanga Celsius i runga ake i nga taumata o mua i te ahumahi kia kore ai e rewa ake te rau hukapapa.

Ko te rau hukapapa o Greenland e kapi ana i te 80% o te motu nui rawa atu o te ao, a kei te whai waahi ki te pikinga o te moana. Mena ka rewa katoa, ka piki ake te taumata o te moana o te ao ki te 24 putu, ka puta he mate kino mo nga taone takutai puta noa i te ao.

Ko tenei rangahau e tumanako ana mena ka mahia wawetia te whakahekenga o te hau kati kati, ka taea te karo i te ahua kino rawa atu o te paheketanga o te rau tio me te pikinga o te taumata o te moana. Heoi ano, he mea nui te wa whakahekenga tukunga, na te mea ka roa te roa o nga rau tau ka piki ake te taumata o te moana.

Hei whakatau, ahakoa e kii ana te rangahau ka kaha ake te ahua o te rau hukapapa o Greenland ki te whakamahanatanga o te ao, e tohu ana i te hiahia kia tere te mahi ki te whakatika i te huringa o te rangi me te whakaiti i nga tupono e pa ana ki te whakarewatanga o nga papa hukapapa.

Rauemi:

