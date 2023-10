He Maatauranga e whakaatu ana i te nui haere o te rewharewha o te mata ki Greenland me te whakaheke i te rewa i Antarctica

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Utrecht me te Whare Wananga o California, Irvine (UCI) kua kitea kua tere haere te rewa o te hukapapa mata i Greenland i roto i nga tekau tau tata nei, engari i Antarctica, kua puhoi haere. I arotahi nga kaiputaiao ki te mahi a te hau katabatic me te hau Foehn ki te rewa o te rau hukapapa o Greenland. Ko enei hau, e kawe mai ana i te hau mahana me te hau maroke ki te tihi o nga hukapapa, kua nui ake i te 10% te pikinga o te rewa ki Greenland i roto i nga tau tekau kua hipa. Heoi, kua heke to raatau paanga ki te papa hukapapa o Antarctica ma te 32%.

I whakamahia e te rangahau nga tauira tauira huarere a-rohe ki te aromatawai i nga paanga o enei hau ki runga i nga rau hukapapa i Greenland me Antarctica. I kitea e nga hua ko nga hau heke te kawenga mo te nui o te rehu hukapapa mata i nga rohe e rua. Ko te rewa o te mata ka paheke te rere me te whata hukapapa, ka piki ake te rere o te wai maori ki nga moana, ka mutu ka piki te taumata o te moana.

Ko Charlie Zender, te kaituhi o te rangahau me te ahorangi o te UCI mo te Putaiao Pūnaha Whenua, i whakapumau i te mea he nui te awe o nga hau, he rereke nga awe o te whakamahana o te ao ki te Tonga me te Raki. I Greenland, na te whakamahana me nga paanga o te hau kua piki ake te 34% o te hukapapa katoa o te mata. I kii a Zender na te awe o te whakamahana o te ao i runga i te North Atlantic Oscillation (NAO), na te mea i puta te pehanga ahopae teitei i raro-noa, ka kawea mai te hau mahana ki Greenland me te Arctic.

I tetahi atu taha, mai i te tau 2000, kua paheke a Antarctica i te rewa katoa o te mata mo te 15%. Ko te mea tuatahi ko tenei whakahekenga na te hekenga o te rewanga o te riipene i hangaia e te hau na te hinganga o nga whata hukapapa e rua i te moana o Antarctica. I tua atu, na te whakahokinga mai o te kohao ozone i roto i te stratosphere Antarctic kua whakaahuru mo te wa poto, hei tiaki i te mata mai i te rewa atu.

He mea nui ki te aro turuki me te whakatauira i te rewa i Greenland me Antarctica i te mea e kino haere ana o ratou rau hukapapa, i te mea kei te pupuri ratou i te 200 putu te wai mai i te moana. Ko te whakarewatanga o enei papa hukapapa kua piki kee te 0.75-inihi te pikinga o te moana o te ao mai i te tau 1992. Ahakoa ko Greenland te kaiarahi tuatahi mo te pikinga o te taumata o te moana i roto i nga tekau tau tata nei, kei te hopu a Antarctica, a, ka mutu, ka kaha ake te taumata o te moana. whakatika.

Rauemi:

– EcoWatch – Mo matou: I hangaia i te tau 2005 hei niupepa taiao o Ohio, ko te EcoWatch he papaa mamati e whakatapua ana ki te whakaputa i te kounga, i nga kaupapa putaiao e pa ana ki nga take taiao, nga take me nga otinga.