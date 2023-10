Poarua a Einstein raua ko Euler: Te Whakamatau i nga Ture o te Gravity i te Ao

I te tau 1915, i whakauruhia e Albert Einstein tana ariā o te Whanaungatanga Whānui, i whakarereke i to maatau mohio ki te ao. I tua atu i te whakaaro mo te waahi me te wa hei hinonga pumau, i kii a Einstein he hihiri me te whiri ki te matū me te marama. I whakamaramatia e ana whaarite te ahua o te kopikopiko o te matū me te weriweri i te waahi-wa, te awe i te neke o nga whetu, nga tupuni me te marama.

Engari ka taea e tatou te tino mohio kei te whai mana nga wharite a Einstein i nga wa katoa? He waahi kei te takahia, kei hea ranei me whakarereke nga wharite i whakaarohia e te tohunga pangarau o te rau tau 18 a Leonhard Euler? He patai tenei kua tirotirohia e nga kaiputaiao, ina koa ko nga mea ngaro kei roto tonu i to tatou ao.

Ko tetahi o enei mea ngaro he mea pouri, he momo mea e kore e kitea e nga karu o naianei. I te tekau tau atu i 1930, i kite a Fritz Zwicky e rima nga wa e nui ake ai te matū o te ao i te mea ka kitea e tatou. Ua pii oia i teie mau mea ite-ore-hia “te mea pouri”. Kaore i taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga matūriki pouri, te mohio ranei ki o raatau whanonga. Ka taea e te matū pouri te whai mana rereke atu i te matū noa, na reira ka werohia te whārite a Euler?

Ko tetahi atu mea ngaro ko te kitenga kei te tere haere te roha o te ao, he rereke ki ta te ariā a Einstein i matapae. Kei te ngana tonu nga kaiputaiao ki te mohio ki te take o tenei whanonga. He matū ano "pouri" me te taikaha kino? Karekau ranei te ariā o Einstein mo te kaha o te kaha i runga i nga unahi nui rawa atu? Ko enei mea ngaro he hihiri mo te whakamatautau i nga ture i whakatakotoria e Einstein raua ko Euler.

Kei te rangahau nga kairangahau i te whanonga o te kaha o te ao i nga tawhiti tawhiti o te ao. Kua tautuhia e ratou tetahi waitohu o te taikaha kua whakarereketia e kiia nei ko te "gravitational slip." E ai ki te Whanaungatanga Whanui, kia rite te piko o te marama me te matū i te wa e haere ana i roto i nga waahi-waahi. Ma te whakatairite i te takahanga o nga tupuni ki roto i nga puna kiripapa me te paheketanga o te marama mai i enei tupuni, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau mena he paheke toi.

Heoi, ki te kitea he paheketanga kiripaka, he uaua ki te whakatau mena na te whakarereketanga o nga ture a Einstein, na te whakarereketanga ranei o te wharite a Euler. Ki te wehewehe i waenga i nga mea e rua, me ine nga kaiputaiao i te paanga e kiia nei ko "gravitational redshift," ka taea te mahi ma nga karu whakaata penei i te Dark Energy Spectroscopic Instrument me te Tapawha Kilometer Array.

I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Astronomy, ka whakatauhia e nga kaiputaiao ko te ine i te paheketanga taiapa anake e kore e taea te whakatau mena he whakarereketanga o nga ture a Einstein me te wharite a Euler. Heoi, ma te ine i te nekehanga whero, ka taea pea te wehewehe. Ko te wero kei roto i te meka ka taea e nga karumaru te ine anake i te nekehanga o nga tupuni, kei roto nga mea noa me nga mea pouri. Ko te wehewehe i nga paanga o te matū pouri me te kaha o te taumaha ka uaua ki tenei ahuatanga.

Ko te nekehanga whero o te Gravitational, e awe noa ana i te paheketanga o te taima, he huarahi ki te tirotiro tika i te pumanawa taiapa. Ka mawhiti te marama i te pumanawa weriweri, ka huri tona tae ki te whero, e tohu ana i te nekehanga whero. He rereke tenei paanga mai i te arotahi o te taima, he mea i puta mai i nga rereketanga o te waahi me te wa.

Hei whakamutunga, ko te tirotiro i te whaimana o nga wharite a Einstein me Euler he mahi nui ki te mohio ki nga mea ngaro o to tatou ao. Ahakoa karekau pea te ine i te paheke o te weewere e tino whakautu, ka taea e te ine i te nekehanga whero o te weriweri te rerekee i waenga i nga whakarereketanga o te taumahatanga a Einstein me te wharite a Euler. Ko nga ahunga whakamua i roto i nga karu me nga tikanga tirotiro ka taea e nga kaiputaiao te whakamaarama i te ahua pono o te kaha me te ao.

Rauemi:

– Einstein me Euler: Te Whakamatau i nga Ture o te Gravity i te Ao, Ruslan Batiuk, Adobe stock, [source URL]

