Ma te Whanonga Ngawari Ka Whakanuia Tere Awhe i roto i nga Grackles Hiko Nui

Kua kitea e nga kairangahau mai i te Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Te Whare Wananga o California Santa Barbara, me te Whare Wananga o Rochester ko te kaitapahi hiku nui, he momo manu kua tere te whakanui ake i tona taupori puta noa i Amerika Te Tai Tokerau, na tona angitu. whanonga. I kitea e nga kairangahau kua nui ake te whanuitanga o te nohonga o nga hiku nui, me te urutau ki te noho ki nga taone nui ake, ki nga taiao maroke, kaore i rite ki o raatau whanaunga tata, te kaakahu hiku-poti.

Ko te rangahau, i runga i nga tirohanga putaiao tangata whenua mo nga ahuatanga o nga manu i waenga i te tau 1979 me te 2019, i kitea ko nga kaitapahi hiku nui kaore i neke noa ki nga kaainga hou e rite ana ki o raatau whakaritenga o mua engari i kaha te whakawhanui i a raatau ma te huri i o raatau hiahia noho. He rereke, ko nga karaehe hiku-poti i neke paku noa atu ki te raki hei whakautu i te huringa o te rangi.

I whakatewhatewha hoki nga kairangahau i te mahi o te whanonga i roto i te kaha o nga hiku nui ki te urutau ki nga kainga hou. I kitea e ratou ko te taupori kei te taha o te awhe he nui ake te ngawari me te u tonu ki te whakataurite ki te taupori kore-mata. Ko nga kairangahau e kii ana ko te tohe tonu ka taea e te tangata takitahi te kimi rongoa mo nga wero i roto i nga taiao hou, engari ko te rereketanga o te ngawari i roto i te taupori ka piki ake te tupono ki te roha angitu.

Ko nga kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te ngawari me te u tonu ki te whakahaere tere i te whanuitanga o te awhe me te kii ko te maarama me pehea te urutau o nga momo penei i nga kaikawe hiku nui ki nga taiao hou ka taea e nga momo heke te aro ki nga huringa taiao.

Puna: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)