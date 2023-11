I rapuhia e te Hekeretari Tianara Hou mo te Tari Tapoi, Ahurea, Toi, Gaeltacht, Hakinakina me te Media

Kei te titiro te Tari Tapoi, Ahurea, Toi, Gaeltacht, Hakinakina me te Paapaho mo tetahi Hekeretari Tianara hou hei kawenga mo nga kaupapa here, putea, me nga kaupapa whakahaere. Ma te utu whakataetae neke atu i te €230,000 ia tau, ko te whai a te tari ki te kukume i nga kaitono teitei mo tenei mahi nui.

He maha nga kawenga a te Hekeretari Tianara, tae atu ki te whakawhanaketanga me te whakatairanga i te rangai tuuruhi, te tiaki i nga taonga tuku iho o Airani, me te tautoko me te pupuri i te reo Airihi. I tua atu, ko te mahi ko te tirotiro i te umanga hakinakina, tae atu ki nga waahanga haapurorotanga me nga waahanga panui. He nui te mahi a te tari ki te tuku putea mo nga kaipāho ratonga tūmatanui RTÉ me TG4, me te whakarite kia mau tonu enei papaapapa nui ki te tuku i nga ihirangi kounga teitei ki te marea.

Ko te kaitono angitu ka tukuna he tohutohu kaupapa here nui ki a Minita Catherine Martin me nga Minita o te Kawanatanga. Ma ratou ano te kawenga mo te tuku kaiarahi rautaki me te arahi ki nga momo waahanga kei raro i te mana whakahaere o te tari.

Kia eke ki runga i tenei tuunga, me whai mana te Hekeretari Tianara hou me te mohio ki nga mahi torangapu, ina koa e pa ana ki nga take putea, kaupapa here me nga mahi whakahaere. He mea nui kia tino mohio ratou ki nga wero me nga huarahi kei mua, ka taea hoki te whakatere i a raatau.

Mena kei te pirangi koe ki tenei waahi whakahirahira, kaua e ngaro i te wa kati mo nga tono, ara ko te Taite, Noema 16. Ko te kaitono i kowhiria ka whakakapi i te Hekeretari Tianara o naianei, a Katherine Licken, kua mahi i tenei mahi mai i te tau 2017.

Hei whakatika i te hekenga o nga moni whiwhi utu raihana me te hanga i te ahua o te hunga pāpāho, no tata tonu nei te Minita a Catherine Martin i whakatu ai i te komihana pāpāho a meake nei. Ka whakatewhatewhahia, ka whakatauhia e tenei komihana nga korero mo te wa kei te heke mai o te whenua pāpāho i Ireland. E matapaetia ana ka kaha te mahi a te Hekeretari Tianara hou ki te whakatinana i nga huringa ka puta mai i nga kitenga a tenei komihana.

