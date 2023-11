Ko nga mea ngaro hohonu o Gondwana: Te tirotiro i te hanganga me te oranga o tetahi supercontinent tawhito

Ko Gondwana, he whenua nui i noho e hia rau miriona tau ki muri, kei te mau tonu nga kaiputaiao e whai ana ki te wetewete i ona mea ngaro. Ko tenei whenua tawhito ko te whenua e mohiotia nei e tatou ko Awherika, Amerika ki te Tonga, Middle East, India, me Ahitereiria, i puta mai i te wehenga o te whenua o Gondwana neke atu i te 100 miriona tau ki muri.

I roto i nga tau, ko te ahu whakamua i roto i te mara o te Matawhenua kua taea e nga kaiputaiao te hohonu ake o te maarama ki a Gondwana, ahakoa he maha tonu nga mea e toe ana hei hura. Ko tetahi rangahau tata nei i aratakihia e tetahi roopu kairangahau o te ao e kii ana ka mau pea nga "taimana hohonu" te taviri ki te wetewete i nga mea ngaro o te hanganga me te roa o Gondwana.

Kei hea a Gondwana?

Ko Gondwana i noho ki te Tukoi ki te Tonga, e pa ana ki Amerika ki te Tonga o naianei, ki Awherika, ki te Arapi Peninsula, ki te whenua iti o Inia, Antarctica, Madagascar, me Australasia. Kua roa te whakapono o nga kaiputaiao kua puta mai tenei whenua nui i waenganui i te 800 miriona me te 550 miriona tau ki muri.

Ko te kupu "Gondwana" na te kaiputaiao o Austrian a Eduard Suess i hanga mai i tetahi rohe i te puku o Inia e mau ana i taua ingoa. I roto i te reo Sanskrit, ka whakamaoritia ki te "ngahere o nga Gonds." Ko te oranga o Gondwana i tangohia mai i nga taunakitanga o nga toka me nga parapara i kitea puta noa i nga waahi rereke o te ao, e tohu ana i hono tahi enei tauira kaore i wehea e nga moana.

Te Mahi a nga Taimana Hohonu Nui

Ia au i te mau mana‘o e vai ra, ua tupu a‘era te Gondwana na roto i te tuiraa o te mau fenua tahito e rave rahi i te tau o te Late Precambrian, tei piihia “te ao ngaro o Gondwana”. Koia tetahi o nga tino whenua tawhito e rua, ko tetahi atu ko Pangaea, i hanga i te wa o te wa o te wa o te wa o te Carboniferous, tata ki te 335 miriona tau ki muri.

Ahakoa kei te kore e kitea nga tikanga o te whenua i muri i te huringa o nga whenua nui, he rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka Nature i tapaina ko "Sublithospheric taimana nga tau me te huringa supercontinent" e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o Gondwana. I whakawhirinaki nga kairangahau ki nga rekoata whakamaaramatanga o nga taimana iti-lithospheric, i tohu ko enei taimana i hanga hohonu ki raro i te mata o te whenua, ka uru noa mai i muri i te tiimata o te pakaru o Gondwana i te 120 miriona tau ki muri.

Te Maramatanga ki te Hukarere Hupirikana

Na roto i a raatau rangahau, i kitea e te roopu he mahi nui te taimana hohonu ki te tautoko i te kaha me te tipu o Gondwana. Ko nga taimana i akohia e ratou i whakatakotoria ki runga i te mata o te whenua na roto i nga pahūtanga o te puia tata ki te 90 miriona tau ki muri i Brazil me Guinea, Awherika ki te hauauru. Ko enei taimana i hanga i waenganui i te hohonu o te 300 me te 700 kiromita i raro i te mata o te whenua, e whakaatu ana i etahi atu taunakitanga ko Amerika ki te Tonga me Awherika tetahi wahanga o te whenua nui o Gondwana.

Pātai Auau (FAQs):

Q: He aha te Gondwana?

A: Ko Gondwana he tino whenua tawhito e noho ana i nga rau miriona tau ki muri, a ko Awherika inaianei, Amerika ki te Tonga, Middle East, India me Ahitereiria.

P: I pehea te hanga o Gondwana?

A: I hua mai a Gondwana i te pakaruhanga o tetahi whenua nui rawa atu, a ko tona hanganga ko te tukinga o nga tini whenua tawhito.

Q: He aha nga taimana tino hohonu?

A: Ko nga taimana tino hohonu he taimana i hanga hohonu ki raro i te mata o te whenua me te pupuri i nga korero whakahirahira e pa ana ki nga tikanga whenua me te hitori o nga whenua nui.

P: He aha te mahi a nga taimana tino hohonu i te hanganga o Gondwana?

A: Ko nga taimana tino hohonu i tautoko i te kaha me te tipu o Gondwana, a na ta raatau rangahau i whakaatu nga maaramatanga ki te huringa supercontinent.

P: Kei hea a Gondwana?

A: I noho a Gondwana ki te Tonga ki te Tonga me Amerika ki te Tonga, Awherika, Middle East, India, Ahitereiria, Antarctica, Madagascar, me Australasia.

