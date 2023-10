Te Mahana o te Ao Ka Whakanuia te Whakanuia o te Kao Konihi

By

Ko te whakamahana o te ao ehara i te mea ka whai waahi noa ki te whakapoipoi o te wheo engari ka nui ake ano te taupori o nga ika whetu karauna-o-taratara, e mohiotia ana he kaipahua o nga toka. Ko enei wheturangi, i te wa e pakeke ana, he tino kaikino e kai ana i nga toka. Heoi ano, hei rangatahi, ka noho hei kai otaota, ka tatari kia ora te wao ora i mua i te noho hei kai konihi.

I whakahaerehia e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Poihakena nga whakamatautau ki te whakamatau i te atete o nga whetu whetu karauna-o-taratara rangatahi ki te wera i te ahotea. Ko nga whakamatautau i whai ki te whakatauira i nga ahuatanga o te ngaru wera o te moana e pa ana ki te whakangao me te mate. I whai waahi nga ika wheturangi ki nga ahuatanga o te ngaru wera me te mahana mai i te 28°C ki te 30°C, a ka kitea he tino pai ake ki nga ahuatanga ngaru wera ina whakaritea ki te kaoa.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Global Change Biology, i kitea ko te karauna-o-taratara nga whetu whetu i kaha ki te tu i te wera nui mo te 20 ra. Tata ki te toru nga wa nui ake tenei parenga atu i te kaha o te wera e whakapouri ana te wheo. E ai ki nga kitenga ka whai hua nga wai whakamahana mo enei ika whetu. Ko te nui o te noho parapara kao i hua mai i te whakangao me te matemate ka nui haere te maha o te waa.

Ko te whakamahanatanga o te moana he riri tika ki te oranga o te wheo, me nga momo momo wheo e ngaro haere ana i nga rohe penei i te Mediterranean me te Great Barrier Reef i Ahitereiria e pa ana ki te paheketanga kino. E ai ki te purongo a te kawanatanga o Ahitereiria, iwa tekau ma tahi paihēneti o nga rupi o te Great Barrier Reef i pakaruhia e te bleaching whai muri i te ngaru wera roa o te raumati.

Hei whakatau, he nui te riri o te whakamahana o te ao ki nga toka kao ehara i te mea ma te whakangao noa engari ma te whakatairanga pea i te tipu o nga ika whetu karauna-taratara. Ko te mohio ki nga paanga o te huringa o te rangi ki nga rauwiringa kaiao moana he mea nui mo nga mahi tiaki.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Poihakena

– Global Change Biology Journal