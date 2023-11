Nga Whakaaro Hou mo te Mahi Puia a Io

By

He rangahau tata nei i whakahaerehia e te roopu kairangahau mai i te Jet Propulsion Laboratory o NASA, California Institute of Technology, Te Whare Wananga o Arizona, me te Whare Wananga o Arizona State kua whakamarama hou mo te mahi puia a Io, tetahi o nga marama o Jupiter. Ma te wetewete i nga raraunga whakaheke wera i puta mai i nga pukoro i runga i te waka mokowhiti a Juno, i taea e nga kairangahau te hanga tirohanga ki te ao mo te mahi puia a Io.

Ko nga rangahau o mua i tohu ko Io te mea tino puia i roto i te punaha solar, me te mata e kapi ana i nga caldera me nga awa toka whakarewa. Kua roa nga kaiputaiao e hiahia ana mo te puna o tenei mahi puia kaha. E ai ki te whakapae e mau ana ko te whakamahana tai na te kaha o te kaha o Jupiter te kawenga mo te whakaputa i te wera e hiahiatia ana hei whakangao i nga hūnga puia. Heoi ano, kua puta te tautohetohe mena i ahu mai tenei wera i te hohonutanga o Io, tata atu ranei ki tona mata.

Ko te rangahau hou e whakaatu ana i nga taunakitanga kaha e tautoko ana i te whakapae whakamutunga. I kitea e nga kairangahau ko Io e tuku ana i te 60% te nui ake o te wera i runga i ona latitudes iti ka whakaritea ki ona latitu teitei. E ai ki tenei kitenga ko te wera o te puia kei raro tonu i te mata o te marama. Ko te whakaaro a nga kairangahau ko Io he koroka ngohengohe o runga, he moana rewa ranei kei raro i tona kirinuku.

Ko te tirohanga o te ao mo te mahi puia a Io i hangaia e te roopu rangahau e ahu mai ana i te wetewete o nga waahi puia e 266. Ko tenei mahere wera matawhānui e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te tohatoha me te kaha o nga mahi puia puta noa i te marama. E whakaatu ana hoki i te hiranga o te ako i nga pou o Io, he iti nei te aro ki nga rangahau o mua.

He mea tino nui te mohio ki te hihiko o te puia o Io mo te wetewete i nga mea ngaro o te aorangi aorangi me nga tikanga e hanga ana i nga tinana o te rangi. Ko nga rangahau a meake nei ka hangai i runga i enei kitenga, tera pea ka nui ake nga tirohanga mo te mahi puia whakahihiri a Io.

FAQ

He aha te puna nui o te wera mo nga mahi puia a Io?

Ko te takenga nui o te wera mo te mahi puia a Io e whakaponohia ana ko te wera tai i puta mai i te kaha o Jupiter. Ko nga huringa i te tawhiti i waenga i a Io me Hupita ka hua te waku i roto i nga mea toka o te marama, ka puta te wera.

Kei hea te wera o te puia a Io?

E ai ki nga rangahau hou ko te wera e pa ana ki nga mahi puia a Io kei raro tonu i te mata o te marama, otira ki te taha o nga ahopae o raro. E tohu ana tenei kitenga i te ahua o te koroka ngohengohe o runga, o te moana rewa ranei kei raro i te kirinuku o Io.

I pehea te hanga o te tirohanga o te ao mo te mahi puia a Io?

Ko te tirohanga o te ao mo te mahi puia a Io i hangaia ma te wetewete i nga raraunga tuku wera i riro mai i nga pukoro i runga i te waka mokowhiti a Juno. I whakakotahihia e nga kairangahau nga raraunga hou mai i te obita a Juno huri noa i nga pou o Jupiter me nga raraunga o mua ki te mapi 266 nga waahi puia puta noa i Io.

He aha te mea nui ki te ako i nga pou o Io?

He mea nui te ako i nga pou o Io kia mohio ai koe ki te tohatoha me te kaha o nga mahi puia i runga i te marama. Ko nga rangahau o mua kua aro nui ki te equator o Io, he iti noa te mohio mo ona pou. E whakaatu ana te rangahau hou i te hiahia ki te whakatewhatewha i nga rohe polar kia mohio ai ki nga tikanga puia a Io.

Source: ahorangi.org