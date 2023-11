Ko Te Kotiro 8-Tau-Tau Ka Kite I Nga Koiwi Mamote Onge I Te Hii Ika I Ruhia

He kotiro 8 tau te pakeke ko Maryam Mirsaitova te ingoa i kitea he mea whakamiharo i a ia e hī ika ana me tona papa i te tahataha o te awa o Oka e tata ana ki Novinki, uru o Russia. I te waimarie, ka tukitukia e ia nga koiwi waewae o te mammoth me te vertebra o te bison o mua, i kitea e te horonga whenua.

I te harikoa me te hiahia mo ana kitenga, ka hopukina e te papa o Maryam nga whakaahua o nga koiwi ka tukuna ki te Whare Rahui o Nizhny Novgorod i runga i te tumanako ka kitea. Mīharo ana te whare pupuri taonga nei, no te mammoth nga koiwi, ina koa ko te condyle, te hononga turi ranei, me te tibia raro. E ai ki nga koiwi i tiakina paitia, no te mammoth nui te pakeke, e kiia ana he 100,000 tau te pakeke.

Ko nga mammoths huruhuru, he roroa tawhito i haereere i nga rohe makariri o Uropi, Ahia, me Amerika Te Tai Tokerau, he mea noa i mua tae noa ki to ratou ngaronga tata ki te 10,000 tau ki muri. Ko te mutunga o te wa hukapapa i whakararu i to ratou kainga me nga puna kai, ka tere te mate, ka kaha ake pea i te hopu tangata.

He uara puiao nui te kitenga mo nga kairangahau e ako ana i enei mea hanga rangatira o mua. Ko Russia, inaa ko Siberia, he mea rongonui mo te maha o nga parapara mammoth. Ko te rangi mīti o te rohe he tino pai te tiaki i etahi tauira, me etahi kua whakamomonatia. Hei tauira, i kitea nga toenga mummi o te kuao kau mammoth ko Lyuba te ingoa i te tau 2007 i te Yamal Peninsula.

I te taha o nga koiwi mammoth, i hurahia ano e Maryam te vertebrae o te bison steppe, he tipuna o te bison Pakeha me Amerika hou. Ko te wa o te Pleistocene, mai i te 2.6 miriona ki te 11,700 tau ki muri, i kite i te puāwaitanga o enei otaota tino ataahua puta noa i Uropi, Ahia, me Amerika Te Tai Tokerau.

I whakanuia e te Nizhny Novgorod Museum-Reserve te kitenga whakamiharo a Maryam me te whakatenatena i etahi atu e tutuki ana i nga parapara ki te tuku korero i o raatau kitenga ki nga umanga pūtaiao. He maha nga tauira ka mau ki nga ringa takitahi, ka aukati i nga rangahau putaiao. Ko te tukinga tupono a Maryam he whakamaumaharatanga mo te kaha kare ano i kitea i raro i te mata o te whenua, e tatari ana kia hurahia nga mea ngaro o to tatou ao.

FAQs

1. E hia nga tau o nga koiwi mammoth i kitea e Maryam?

Ko nga koiwi mammoth i kitea e Maryam Mirsaitova e kiia ana he 100,000 tau te pakeke.

2. I noho nga mammoth ki hea?

He maha nga wa ka kitea nga mammoth i nga rohe makariri o Uropi, Ahia, me muri mai i te raki o Amerika Te Tai Tokerau.

3. I pehea te ngaro haere o nga mammoth?

I te mutunga o te wa hukapapa i ngaro ai te kainga me nga puna kai mo nga mammoth wūruru, na te mea, me te whaiwhai tangata, i tere ai to ratou mate.

4. Te vai ra anei te tahi atu mau tao‘a mata‘i mammoth i te fenua Rusia?

Ae, ko Ruhia, ina koa ko Siberia, he taonga nui ki nga parapara mammoth. Ko nga ahuatanga o te taiao makariri i roto i te rohe kua tino pai te tiaki i etahi tauira, tae atu ki nga toenga maminga.

5. He aha etahi atu mea hanga o mua i kitea e Maryam?

I te taha o nga koiwi mammoth, i kitea ano e Maryam tetahi vertebrae mai i te bison steppe, he tipuna o te bison Pakeha me Amerika hou.