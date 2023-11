Ko nga Rangahau Hou e kii ana ko nga tinana o te Dinosaur Rapa he tino puna kai mo nga kai konihi kai.

Ko nga rangahau hou i mahia e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Portland State i Amerika e kii ana ko nga tinana o te mokoweri nunui, otira ko era o nga sauropods pera i a Diplodocus, i whai waahi nui hei puna kai mo nga kaikino kaikiko nui. Ko nga dinosaur kai kai i noho ki nga rauwiringa kaiao e kiki ana i nga taonga ora me nga tupapaku.

E kii ana nga kairangahau kia tatari enei kaipahua ki te wa maroke ka mate nga kararehe. Kātahi ka kai i ngā tūpāpaku, ka penapena i ngā ngako ki roto i ō rātou hiku hei oranga mō rātou ā tae noa ki te tau maroke. Na tenei rautaki i taea ai e ratou te ora me te whai oranga i roto i to ratau taiao.

Hei whakamatautau i tenei ariā, i hangaia e nga kairangahau he whaihanga mariko i runga i nga kararehe tawhito o te Jurassic-aged Morrison Formation, he hanganga matawhenua i kitea i te uru o Amerika Te Tai Tokerau. Kei roto i tenei rauwiringa kaiao whakatairite nga kaipahua nui penei i a Allosaurus, nga sauropods nui, o ratou tinana, me te tuku mutunga kore o nga stegosaurs hopu.

Ma te whakamahi i tetahi tauira kukuwhatanga, i kitea e nga kairangahau ko nga momo totoro penei i a Allosaurus ka taea te urutau ki te ora i runga i te tinana sauropod. Ahakoa i te wa e watea ana nga kai hopu, ka nui ake nga painga o te hamuku tinana, na te pai ake o te oranga mo enei kaitukino. E whakapono ana nga kairangahau he pai te kaha o te kowhiringa ki nga kaiparapara, i te mea he ngoikore te tinana o te hunga konihi.

I whakaatu ano te tauira ka taea e te tinana sauropod kotahi te nui o nga kaata hei oranga mo te 25 allosaurs mo nga wiki, marama ranei. Ki te whakaaro ko nga sauropods te nuinga o nga mokoweri i roto i to ratau taiao, he tika te whakaaro ka tatari enei kaipahua mo te mate papatipu i te wa maroke ki te kai i nga tinana sauropod me te penapena ngako hei oranga mo nga ra kei mua.

He mea nui kia mohio ko te tauira e whakamahia ana i roto i tenei rangahau he tangohanga ngawari o te punaha uaua. Ko te whakaurunga o etahi atu taurangi, penei i etahi atu momo mokoweri, etahi ahuatanga rereke ranei o te hitori o te ao o nga mokoweri, ka taea te whakarereke i nga hua.

Ko tenei rangahau, e whakamarama ana i nga hihiko kaiao o nga rauwiringa kaiao tawhito, i whakaputaina i roto i te hautaka PLoS One.

FAQ

1. He aha te hiranga o tenei rangahau?

E ai ki tenei rangahau ko nga tinana o te mokoweri nui, otira ko era o nga sauropods, he tino puna kai mo nga kaikino kaikiko i roto i nga rauwiringa kaiao o mua. Ka whakarato i nga tirohanga mo nga whanonga whangai me nga rautaki oranga o nga dinosaur kai kai mīti.

2. No te aha te mau manumanu i tiai ai i te tau mǎrô no te amu i te mau tino pohe?

E whakapono ana nga kairangahau i tatari nga kaipahua mo te wa maroke na te mea ka mate nga kararehe i tenei wa na te kore rawa o nga rawa. Na tenei ka taea e nga kaipahua te kai i nga tinana, ka penapena ngako ki roto i o ratou hiku, ka mau tonu i a ratou mo te wa maroke.

3. I pehea te whakamatautau a nga kairangahau i to raatau ariā?

Hei whakamatautau i to raatau ariā, i hangaia e nga kairangahau he whakaata mariko o te rauwiringa kaiao mokoweri i runga i nga kararehe tawhito o te Jurassic-aged Morrison Formation. I roto i tenei whakataihanga ko nga konihi, nga sauropods, o ratou tinana, me nga stegosaurs hopu. I whakamahia e ratou he tauira kunenga ki te ine i te oranga o nga kaikiko whakatairite i raro i nga ahuatanga rereke.

4. He aha te take i nui ake ai te painga o te hamunga kararehe i te hopu manu?

E ai ki te rangahau he nui ake nga painga o te hamuku tinana na te mea he maha nga puna o nga tinana sauropod e waatea ana. Na tenei i taea ai e nga kaimumu te whiwhi i te maha o nga puna kai e waatea ana, e pai ake ai te whakapakari tinana ki te whakangau kai.

5. He aha nga here o te ako?

E whakaae ana te rangahau ko te tauira i whakamahia he tangohanga ngawari o te punaha uaua. Ko te whakaurunga o etahi atu taurangi, penei i te maha atu o nga momo mokoweri, nga ahuatanga rereke ranei o te hitori o te oranga o nga mokoweri, ka taea te whakarereke i nga hua.