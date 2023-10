Ko te Wa Hukarere He Whakaaturanga Ataahua: Ko te Marama o te Toto Ko te Eclipse marama

By

Hei tenei Whiringa-a-nuku, whakareri ki te matakitaki i tetahi tirohanga tiretiera i te mea e tika ana te Ra, te Marama, me te Papa whenua, e homai ana i a tatou te marama o te Marama o te Toto te rourou marama. I roto i tenei ahuatanga whakamataku, ka puta te whenua ki te ngau i te Marama, ka maumahara ki tetahi vampire e kai ana i ana taonga.

Ka puta te rourou marama i te wa e tukutahi ai te Ao me te Marama, ka tuu tika te Papa ki waenga i te Ra me te Marama. Ko te mutunga mai, ka araitia te marama o te Ra e te Papa, ka tuku tona atarangi ki te mata o te marama. Kaore i rite ki te rourou marama katoa ka taupokina e te atarangi o Papa te Marama Katoa, ko te rourou marama ka hipokina te Marama, ka puta te pohehe o te "ngau" i runga i to tatou amiorangi.

Ko te whakaaturanga tino ataahua o te marama o te Marama o te Marama o te marama ka tu i te Oketopa 28-29, ka miharo nga kaititiro puta noa i Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, Amerika ki te Tonga, Ahitereiria, Awherika, Ahia, Te Moananui-a-Kiwa, me nga rohe whiriwhiri o Arctic me Antarctic. Hei whakatau i nga wa tiro motuhake i to waahi, tirohia te mapi eclipse pahekoheko a TimeandDate, maataki ranei i ta raatau roma ora.

I te wa o te rourou wahanga, ka haere te Marama i roto i te tata-atarangi o Papatūānuku, e kīia ana he rourou penumbral. Ka kitea tenei wahanga mo te kotahi haora i runga i tetahi taha o te wahanga rourou. Ko te rourou katoa, tae atu ki nga wahanga katoa, e tika ana kia 4 haora me te 25 meneti te roa, ahakoa ko nga waa tino whakahihiri ka mau mo te 1 haora me te 17 meneti. Tata ki te 6 paiheneti o te mata o te Marama ka rumakina ki te atarangi o Papa i tenei wa.

He mea whakamiharo, ko te nuinga o nga wa ka puta takirua. I muri mai i te rourou o te ra, i te “mowhiti ahi” ranei i kitea i Amerika Te Taitokerau me Amerika ki te Tonga i te Oketopa 14, ko nga huihuinga o te ao kei te heke mai ko te rururaa marama penumbral i te Maehe 24-25, 2024, me te rourou katoa o te ra i te 8 o Aperira 2024 .

Na, me korero tatou ki te ingoa "Blood Moon". Ahakoa karekau te rourou o tenei wiki e whakaputa i te Marama Toto pono, ka taapiri te ingoa i nga mahi whakaari ki te kaupapa. Ko nga Marama o te Toto e tohu ana ki te ahua whero o te Marama i te wa e whiti ana te marama, na te marara o te Ra ki te hau o te whenua. Heoi ano, he maha nga wa ka tohua e nga ahurea rereke te Marama Katoa o Oketopa ma nga ingoa rereke, penei i te Hunter's Moon, Blood Moon ranei.

FAQ:

P: He aha te rourou marama?

A: I te wahanga o te rourou marama, ko tetahi wahi anake o te Marama ka hipokina e te atarangi o Papa, ka puta te pohehe o te "ngau" mai i te Marama.

P: Kei hea ka kitea te rourou marama o te Marama Toto e haere ake nei?

A: Ka kitea te eclipse mai i Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, etahi wahanga o Amerika ki te Tonga, Ahitereiria, Awherika, Ahia, Te Moananui-a-Kiwa, me nga rohe whiriwhiri o te Arctic me Antarctic.

P: Kia pehea te roa o te eclipse?

A: Ko te rourou katoa, tae atu ki nga wahanga katoa, ka roa te 4 haora me te 25 meneti. Heoi, ko nga waa tino whakahihiri ka mau mo te 1 haora me te 17 meneti.

P: Ka whero te Marama i tenei rourou?

A: Kao, karekau te Marama e puta whero i tenei wahanga o te rourou marama. Ko te "Blood Moon" e tohu ana ki te tae whero e kitea ana i te wa o te rourou marama.