Ka uru atu a Tiamana ki nga Whakaaetanga Artemis: He Whakanuia ki te Mahi tahi ki te Ao mo te Tuhura Mokowhiti

Ko Tiamana, e mohiotia ana ko tetahi o nga iwi rangatira o te ao mo nga mahi mokowhiti, kua haina i te Artemis Accords, ka noho hei whenua tuawaru ki te pera. Ko tenei whakaaetanga o te ao, i hangaia e te United States me NASA, e whakatakoto ana i te huinga o nga maataapono me nga aratohu mo te mahi tahi i roto i te torotoro me te whakamahi i nga tinana tiretiera penei i te Marama me Mars. Ko te pono o Tiamana ki nga Whakaaetanga e tika ana kia whai waahi nui ki te whakarite i te torotoro haumaru, tauwhiro, me te marie o enei taiao tuawhenua.

I tana whai waahi ki nga Whakaaetanga a Artemis, ka whakaatu a Tiamana ehara i te mea ko tana tohungatanga hangarau anake engari ko tana whakatapua ki te mahi tahi o te ao i roto i te waahi torotoro mokowhiti. I roto i tona hitori, kua kaha te mahi a Tiamana ki nga kaupapa mokowhiti me etahi atu whenua, ma te whakamahi i ona tohungatanga ki te whakatairanga i te ahunga whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki te ao. Ma te uru atu ki nga Whakaaetanga, ka whai a Tiamana ki te whakapakari i enei hononga mahi tahi me te whai waahi ki nga mahi o te ao ki te rapu waahi me te mahi auaha.

Ko nga Whakaaetanga Artemis, ahakoa kei te timatanga tonu o te whakawhanaketanga, ka mau te mana nui ki te huri i te huarahi e tuhura ai tatou me te whakamahi i nga rawa o te Marama me Mars. I te mea ka kawea mai e ia whenua e uru ana ki nga Whakaaetanga ona mana motuhake ki te tepu, ma te mahi tahi o te ao e para te huarahi mo nga miihana mokowhiti pai ake, whai hua hoki. Ko te whai waahi o Tiamana ki tenei whakaaetanga o mua he tohu nui te anga whakamua i roto i tenei mahi whakakotahi.

Ko te hainatanga o te Artemis Accords e Tiamana e whakapumau ana i te hiranga o te pupuri i nga maataapono o te maramatanga, te pumau, me te torotoro marie i waho. I te maha o nga whenua e hui tahi ana i raro i tenei whakaaetanga, ka puta te whakaaro nui ki te ahu whakamua i te matauranga putaiao me te turaki i nga rohe o te torotoro tangata. Ko te whakapumautanga o Tiamana ki nga Whakaaetanga e whakaatu ana i tana whakapau kaha ki te whanaketanga haepapa me te mahi tahi o te torotoro mokowhiti hei painga mo nga tangata katoa.

