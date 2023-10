Whakatauira i te Hekenga Radionuclide mo te wa-roa i roto i nga toka whati ma te whakamahi i te whakatauira centrifuge geotechnical

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Zhejiang tetahi tikanga hou hei whakatairite i te kawe i nga radionuclides, i nga mea poke ranei i roto i te kirikiri pakaru iti-iti ma te whakamahi i te whakatauira centrifuge geotechnical. He mea tino nui tenei mo te mohio ki nga take kawe waka mo te wa roa i roto i nga waahanga mokowhiti me te waa roa. Ko te tukunga matawhenua hohonu he tikanga e whakaaetia whanuitia ana mo te whakahaere para iraruke, engari ka tupono pea ka pakaru, ka rereke ranei i roto i te taiao whenua, tera pea ka heke te radionuclides ki roto i te koiora.

He iti rawa nga tikanga mo te aro turuki i nga whenua o mua ki te whakatika i enei take kawe waka mo te wa roa. Heoi, kua whakamahia e nga kairangahau nga kaha o te hangarau ta 3D ki te hanga i tetahi hoahoa hanganga ahurei mo nga tauira toka whati me te uruhanga taea te whakarite. Na roto i te whakakotahi i tenei me tetahi taputapu mana hiri, i taea e ratou te whakahaere i nga whakamatautau-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-papa ki te aromatawai i te mahi arai o nga toka pakaru iti.

I whakamahia tuatahitia te whakamätautau hyper-gravity ki te whakataurite i te kawe poke i roto i te oneone, engari ko ona paanga ki te toka whati kare tonu i te mohiotia. I whakamahia e nga kairangahau te tauira whatunga whati-taa-3D me te whakamatautau hyper-gravity ki te whakakii i tenei waahi matauranga. I kitea e nga hua ka taea e tenei tikanga te arotake angitu i te mahi arai mo te wa roa o te toka pakaru iti-permeability.

He nui nga paanga o tenei pakaruhanga ki te waahi o te tuku whenua hohonu. Ko te tumanako a nga kairangahau ko o raatau kitenga ka whakahihiri i te tirotiro mo te kaha o nga whakamatautau hyper-gravity me nga whatunga whati-taa-3D ki te aromatawai i te oranga roa o nga tikanga tuku. Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te ako i te kawe i nga radionuclides, i nga mea poke ranei i roto i nga toka pakaru me te whakapai ake i te haumaru o te tukunga whenua hohonu o nga para karihi.

Source: Wenjie Xu et al, "Whakamātautau taikaha-kaha o te kawe wairewa i roto i te toka whati me te tikanga arotake mo te mahi arai mo te wa roa," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042