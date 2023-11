Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua, e hura ana i te mea ngaro o te whenua ngaro i noho i nga miriona tau ki muri. Na roto i te rangahau me te tirotiro nui, kua whakahiatohia e nga kaimatai whenua o te Whare Wananga o Utrecht nga korero mo Argoland, he aoiti moroiti i puta mai i te wehenga o te uru o Ahitereiria na te neke o nga papa tectonic.

I roto i a raatau rangahau mo te whitu tau, ka whakatauhia e te roopu ka wehewehea a Argoland ki nga maakiri maha, kaua ki te wehewehe kia rua nga papatipu whenua motuhake pera i a Awherika me Amerika ki te Tonga. Ko nga toenga o tenei whenua ngaro kei te noho ki raro i te whenua me te moana, i kii ai nga kaiputaiao he "Argopelago."

Ko te rangahau, i whakaputaina tata nei i roto i te pukapuka Gondwana Research, i arotahi ki te Argo Abyssal Plain i te takutai hauauru o Ahitereiria. I kite nga kaiputaiao ko te riu o te moana e whakaatu ana i nga ahuatanga e tohu ana kua neke whakarunga a Argoland, ki te tonga-rawhiti o Ahia.

Ko te tukanga o te hanga ano i te panga matatini o Argoland i uru ki te tirotiro i nga waahanga marara o nga korero. E ai ki te kaituhi matua a Eldert Advokaat, i anga te roopu rangahau ki nga moutere o nga raraunga, me nga tau ki te tirotiro me te tātaritanga hei hanga pikitia whanui.

He nui nga paanga o tenei kitenga mo to tatou mohiotanga ki te ao o mua. E ai ki te tohunga matawhenua o te Whare Wananga o Utrecht, a Douwe van Hinsbergen, mena ka ruku nga whenua katoa ki roto i te koroka karekau he tohu i runga i te mata o te whenua, ka tino iti to tatou kaha ki te hanga ano i nga tuawhenua tawhito me te mohio ki te hitori o te ao whenua.

Ma te ako i te hitori o nga whenua neke, ka maarama nga kaiputaiao ki nga momo ahuatanga o te whanaketanga o to tatou ao, tae atu ki te hanganga o nga maunga, te neke o nga papa tectonic, me te hononga o te kanorau koiora me te huringa o te rangi.

Ko tenei whakakitenga whakamiharo e whakamarama ana i te ahua hihiko me te hihiko o nga mahi aa-whenua o te Ao, e whakarato ana i nga matauranga nui mo nga mea o mua o to tatou paraneta me te para i te huarahi mo nga kitenga a meake nei.

Pātai Auau

1. He aha te microcontinent?

Ko te microcontinent e tohu ana ki tetahi papatipu whenua iti me te motuhake ka momotuhia mai i nga whenua nunui na te mahi tectonic.

2. I pehea te kitenga o Argoland?

I whakahaerehia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Utrecht tetahi rangahau matawhānui o te Argo Abyssal Plain i te taha hauauru o Ahitereiria, ma te whakamahi i nga tohu tohu whenua me nga raraunga hei whakahiato i nga korero mo Argoland.

3. He aha te “Argopelago”?

Ko te “Argopelago” te kupu i hoatu ki nga kongakonga o Argoland, te microcontinent kua ngaro, kua marara inaianei ki raro i te whenua me te moana.

4. He aha te take i tino nui ai te kitenga o Argoland?

Ko te kitenga o Argoland e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga o mua o te whenua, e awhina ana i nga kaiputaiao ki te hanga ano i nga whenua o mua me te mohio ki te whanaketanga o te ao i roto i nga miriona tau. Ka whai waahi ano tatou ki te maarama ki nga momo tikanga o te whenua, penei i te pereti tectonics, te hanganga maunga, me te hononga ki te huringa o te rangi.