Ka tātarihia e nga kaiputaiao te tohatoha o te DNA Neanderthal ki nga tangata o naianei

Kua whakahaerehia e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Geneva (UNIGE) tetahi rangahau e tarai ana i te tohatoha o te DNA Neanderthal i roto i nga momo o nga tangata hou i roto i nga tau 40,000 kua hipa. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Science Advances, e whakaatu ana i nga korero mo nga hitori o Neanderthals me nga tangata hou.

Ko te rangahau e whakaatu ana ko nga tangata hou, i ahu mai i Awherika, i timata ki te whakakapi i nga Neanderthals i te taha hauauru o Eurasia 40,000 tau ki muri. I puta tenei whakakapinga i roto i nga mano mano tau, ka uru ki te whakauru o Neanderthal DNA ki roto i nga ira o te tangata hou.

I whakatewhatewhahia e nga kairangahau te ahua o nga karaehe whakaurunga Neanderthal i muri i te whakawhanuitanga o te tangata ma te tātari i nga paleogenomes Eurasian. I kitea e ratou ko te roha ki waho o Awherika i hua mai i nga rōnaki mokowhiti o nga tupuna Neanderthal e mau tonu ana puta noa i te waa. Ko te toronga o nga kaiahuwhenua Neolithic o mua i whai waahi nui ki te whakaheke i te whakaurunga o Neanderthal i roto i nga taupori Pakeha i whakaritea ki nga taupori Ahia.

Kua whakatauhia e te raupapatanga ira me te tātari whakatairite ko nga Neanderthal me nga tangata hou o tenei ra ka uru ki te rua paiheneti o te DNA Neanderthal i roto i nga Eurasia o naianei. He rerekee tenei pahekeheke i waenganui i nga rohe o Eurasia, me nga taupori Ahia he paku teitei ake te wahanga o te DNA Neanderthal i nga taupori Pakeha.

Ko tetahi whakapae hei whakamaarama i tenei rereketanga ko te mea he rereke nga paanga o te kowhiringa taiao ki nga ira Neanderthal i roto i nga taupori rereke. Heoi, ka whakaarohia e nga kairangahau UNIGE he whakapae rereke i runga i nga rerenga heke. E ai ki o raatau whakapae, ka neke atu te tangata mai i Awherika, ka nui ake te waahanga o te DNA Neanderthal, i te mea ko nga Neanderthal te nuinga o Uropi.

Hei whakamatautau i tenei whakaaro, i whakamahia e nga kairangahau he papaaarangi mo te neke atu i te 4,000 genomes mai i nga tangata takitahi i noho ki Eurasia i roto i te 40 mano tau kua hipa. I kitea e nga tātaritanga tauanga he nui ake te wahanga o te DNA Neanderthal i nga Kaiwhaiwhai-kohi Paleolithic i Uropi i era o Ahia. Engari, i te wa o te whakawhiti ki te wa Neolithic, ka heke te wahanga o te DNA Neanderthal i roto i nga taupori Pakeha. Ko tenei paheketanga i rite ki te taenga mai o nga kaiahuwhenua tuatahi mai i Anatolia, he iti ake te waahanga o te DNA Neanderthal. Ko te whakawhanaungatanga i waenganui i enei kaiahuwhenua me te taupori pakeha ka waimeha ano te DNA Neanderthal.

Ko te rangahau e whakaatu ana i te whakamahinga o nga momo ira tawhito me nga raraunga whaipara ki te whai i te hitori o nga momo ranu. He tohutoro hoki mo nga rangahau a meake nei ki te kite i nga korero ira ka rereke mai i te toharite, ka whai hua pai, kino ranei.

