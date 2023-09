Tikanga Hou Ka Whakaaetia te Whakarereke Ira Waatahi i roto i nga Kararehe

Kua whakawhanakehia e nga kairangahau mai i ETH Zurich tetahi tikanga e taea ai te whakarereketanga ira maha i roto i nga ruma o te kararehe kotahi ma te whakamahi i nga kutikuti ira CRISPR-Cas. Ko nga pūtau i roto i nga whekau takitahi ka whakarerekehia i roto i te ahua mosaic, me ia pūtau kotahi anake te ira i whakarereketia. Ma tenei tikanga ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga paanga o nga huringa ira rereke i roto i te whakamatautau kotahi.

I angitu nga kairangahau ki te whakamahi i tenei huarahi ki nga kiore pakeke, e tohu ana i te wa tuatahi i mahia i roto i nga kararehe ora. I whakamahia e ratou te huaketo adeno-associated (AAV) ki te tuku tohutohu ki nga ruma o nga kiore mo te whakangaro ira. Na te pangia o nga kiore me te ranunga o nga huaketo e mau ana i nga tohutohu rereke, i taea e ratou te whakakore i nga ira rereke i roto i nga ruma o te roro.

Ma te whakamahi i tenei tikanga, i whiwhi nga kairangahau i nga maaramatanga hou mo te mate ira onge i roto i te tangata e kiia nei ko te mate whakakorenga 22q11.2. I arotahi ratou ki nga ira e 29 i roto i te rohe chromosomal e pa ana ki te mate, ka kitea e toru o enei ira e whai waahi nui ana ki te ngoikoretanga o nga pūtau roro. I kitea ano e te rangahau nga tauira i roto i nga pūtau kiore e maumahara ana ki te schizophrenia me te mate tuāwhiotanga autism. Ko enei korero hou ka arahi pea ki te whanaketanga o nga raau taero hei utu mo te mahi ira kino.

Ko te tikanga he tono i tua atu i te ako i tenei mate ira. Ka taea te whakamahi ki te ako i etahi atu mate ira me nga mate me nga ira maha e uru ana. Ka whakamahere nga kairangahau ki te whakanui ake i te maha o nga ira kua whakarereketia mai i te 29 o naianei ki te maha rau mo ia whakamatautau. Kua tono ratou mo te patent mo te hangarau me te whakarite i te hurihuri hei whakawhanake me te whakamahi i tenei tikanga.

