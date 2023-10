Te Whakatau i te Kuwhatanga o te Cyanobacteria: Nga Maramatanga mai i te Ira Ira

Ko te Cyanobacteria, nga pionia o te hauora hau, he mahi nui ki te hanga i te hitori o te Ao. Ko te mohio ki o raatau whanaketanga he mea nui mo te wetewete i nga korero o te ao i runga i to maatau ao. I mua tata nei, i whakaarohia te lipid parapoka 2-methylhopane hei tohu koiora pono mo te Cyanobacteria i roto i nga parataiao tawhito. Heoi, kua puta he rangahau hou mo tona ahuatanga motuhake, i te mea i kitea ka taea ano e Alphaproteobacteria te whakaputa i tenei lipid.

Ko te roopu o nga kairangahau o te ao, na Yosuke Hoshino i arahi mai i te GFZ German Research Centre for Geosciences me Benjamin Nettersheim mai i MARUM—Center for Marine Environmental Sciences, i rapu ki te hurahia te hitori o te kukuwhatanga o nga ira e whai take ana mo te whakahiato 2-methylhopane. Ma te ako i te tohatoha me te rereketanga o enei ira, ka taea e ratou te whakatau i te pono o te 2-methylhopane hei tohu koiora.

Ko o raatau kitenga, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Ecology & Evolution, e whakaatu ana ko te ira te kawenga mo te hanga 2-methylhopane, HpnP, i noho kee i roto i te tipuna noa o Cyanobacteria neke atu i te rua piriona tau ki muri. He rereke, i riro i a Alphaproteobacteria tenei ira tata ki te 750 miriona tau ki muri. No reira, ka taea tonu e te 2-methylhopane te mahi hei tohu koiora pono mo te Cyanobacteria whakaputa hāora i roto i nga parataiao neke atu i te 750 miriona tau.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha o te tātari ira i te taha o te parataiao, te paleobiology, me te geochemistry hei whakarei ake i te uara tātaritanga o nga tohu koiora. Ma te tirotiro i te hitori o te kukuwhatanga o enei ira, ka taea e nga kairangahau te whakamahine i to maatau maarama ki nga punaha rauwiringa kaiao.

FAQ

He aha te hiranga o te Cyanobacteria ki te hitori o te Ao?

He mahi nui a Cyanobacteria ki te huri i te Ao mai i te taiao kore-hauora ki tetahi taiao e tautoko ana i te oranga uaua. Ko ratou nga kaihanga tuatahi o nga pūhui waro me te hāora hau mo nga wa roa i te timatanga o te ao.

He aha te mea nui te ngongo ngongo hei tohu koiora?

Ka taea e nga ngutu parapoka, penei i te 2-methylhopanes, te whakaatu i te noho o te photosynthesis oxygen i roto i nga putunga matawhenua tawhito. Kaore i rite ki nga huakita tuuturu, ka taea te pupuri i enei lipid i roto i nga toka parataiao mo nga miriona tau me te whakarato korero nui mo nga rauwiringa kaiao o mua.

He aha i ruarua ai te pono o te 2-methylhopane hei tohu koiora?

I kitea e nga kitenga o tata nei ka taea ano e Alphaproteobacteria te whakaputa 2-methylhopane, he patai mo te motuhake o tenei tohu koiora mo te Cyanobacteria. Ko tenei rangahau e whakamarama ana i te hitori o te kukuwhatanga o nga ira e uru ana me te whakau i te pono o te 2-methylhopanes hei tohu koiora mo te Cyanobacteria whakaputa hāora.

He aha te huarahi hou e whakamahia ana i roto i tenei rangahau?

I whakakotahihia e nga kairangahau te tātaritanga ira matawhānui me te tātari parataiao tino parakore ki te whakatau i te tohatoha o nga ira e tika ana mo te hanga 2-methylhopane. Ma tenei huarahi e tino mohio ai ki te rarangi wa kunenga me te whakapai ake i te whakataunga o nga hanganga rauwiringa kaiao.