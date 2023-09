Ka Whakanuia te Whakakitenga Ira i te Maramatanga mo te Tiputanga o te Huruhuru Puakaa me te Mahinga Nitrate i roto i nga tarutaru

Kua kitea e nga Kairangahau i te Whare Wananga o Washington State tetahi ira, ko "BUZZ" te ingoa, e whai waahi nui ana ki te tipu o nga makawe pakiaka i roto i nga tipu. Ko nga makawe pakiaka he hanga iti hei awhina i nga tipu ki te tango i te wai me nga matūkai mai i te oneone. Ko te kitenga o tenei ira ehara i te mea ka whakamarama noa i nga tikanga o te tipu o te pakiaka engari ka whai waahi ano hoki ki te whakarei ake i nga hua toimau.

I kitea te ira BUZZ ki te whakahaere i te tipu o te pakiaka, i runga i te tere me te timatanga o te taha taha, hei whakautu ki te kukū o te pūkawa ki te oneone. Ko te hauota he tino matūkai mo te tipu o te tipu, ko te hauota te puna tuatahi o te hauota. Ma te mohio ki te kimi me te whakamahi i nga tipu i nga hauota ka whai paanga nui ki te ahuwhenua, ki nga tikanga whakakikiritanga me te oranga o te taiao.

He mea whakamiharo, ko te ira BUZZ e whakaatuhia ana i nga taumata iti, kaore ano kia whakaahuahia i mua. Na tenei i whakawerohia tana tautuhi. E whakaponohia ana ka tiakina te ira puta noa i nga momo tarutaru rereke, tae atu ki nga hua nui penei i te witi, te raihi, te kanga, me te parei. Ko te whakakaha ake i te kaha o enei hua ki te kimi me te whakamahi tika i nga hauota ka pa nui ki te hanga kai o te ao.

Inaianei kei te ruku hohonu nga kairangahau ki nga tikanga e whakahaerehia ana e te ira BUZZ. Ma te wetewete i nga mahi motuhake o tenei ira, e tumanako ana ratou ki te hura i etahi atu mohiotanga mo te mahi kai pakawa me te whanaketanga o te punaha pakiaka.

I arahina te rangahau e nga tauira PhD mai i te taiwhanga o te Whare Wananga o Washington State, me nga hoa mahi mai i etahi atu umanga. Ko nga kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te rangahau taketake ki te mohio ki nga tikanga koiora taketake, ka taea te whai hua ki te whakapai ake me te oranga tonutanga.

Rauemi:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: he ira tino nui mo te tipu o nga makawe pakiaka o muri me te takawaenga mo te hoahoanga pakiaka i Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079