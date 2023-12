Te ua ua Geminid Meteor: He Huinga Tiretiera

Whakarāpopototanga: Ko te ua karekau a Geminid kua eke ki te tihi i tenei po, he whakaaturanga whakahihiri i te rangi o te po. Kaore i rite ki etahi atu ua meteor, ko nga Geminids he mea hanga na te otaota i waihotia e te asteroid e kiia nei ko 3200 Phaethon. Ko tenei hanganga ahurei ka whai waahi ki tona kaha, me te kaha o te ua i ia tau. Ko te tihi kei te 19:27 GMT, a ko te wa pai rawa atu ko te maataki i waenganui po me te 2 i te ata o te takiwa. Ahakoa ka kitea te ua puta noa i te ao, ko te Tukoi o Te Taitokerau te ahua pai rawa atu. Mo te hunga kaore e taea te mataki tika, ko nga whatunga telescope pera i a Slooh me Virtual Telescope Project ka noho ora i te huihuinga i runga i o raatau hongere YouTube. I te tere toharite o te 35km ia hekona, e mohiotia ana nga Geminids mo to ratou ahua tere, ka taea te whakaputa ki te 120 meteors ia haora. Ki te tino maioha ki te kanapa o te ua, e taunaki ana kia rapu waahi atu i te parahanga marama. Kia mahara ki te tuku i o kanohi mo te 30 meneti ki te whakatika ki te pouri mo te tino kitenga meteor. No reira, whakarite kia mau koe ki te ua o Geminid i tenei tau me te miharo ki te tirohanga tiretiera o te ao.

Ahea me te waahi hei matakitaki: Ka eke te ua meteor Geminid ki tona tihi i te 19:27 GMT. Ko te wa tino pai ki te matakitaki i waenganui po me te 2 karaka i te wa o te rohe. Ko te Taitokerau e tuku ana i nga tikanga tino pai mo te mataki i te ua. Ko nga waahi he maama te rangi ka pai ake te tirohanga.

Me pehea te matakitaki: Ka taea e nga Kaitiaki Rangi te tiro tika i te ua, te maataki ranei i tetahi rerenga ora e whakahaerehia ana e nga whatunga telescope penei i a Slooh me Virtual Telescope Project. Rapua he waahi kei tawhiti atu i te parahanga marama mo te wheako pai.

Ko te whakaaturanga whakamiharo: Ko nga Geminids e mohiotia ana ki te whakaputa ki runga ki te 120 meteors ia haora, ko te ua kaha rawa atu o te tau. Ko enei meteoro e haere ana i te tere miharo o te 35km ia hekona. He kanapa me te ma o nga korikori engari ka taea te whakaatu i nga tae rereke i runga i te hanganga matū o te otaota.

Whakapaia ki te kite i te wairere meteor Geminid me te ruku ki nga mea whakamiharo o te ao.