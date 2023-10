Te Wehenga i te Cosmic Ballet: A piriona tau te tukinga tupuni

Kua hopukina e nga kaitirotiro arorangi tetahi ahuatanga o te rangi ma te whakamahi i te karu a Gemini South i Chile. I muri mai i te tukinga o nga tupuni torino piriona tau te pakeke, kua kite ratou i te tirohanga whakamīharo o nga roopu awhiowhio o te puehu me te hau o waenga whetu, he rite ki te miro monamona e takai marie ana ki nga puku hanumi o nga tupuni tupuna.

Ko NGC 7727, te tupuni motuhake e korerohia ana, kei te 90 miriona tau marama mai i to tatou Milky Way i te kahui whetu o Aquarius. Kei roto i tenei hepohepo tiretiera e rua o nga rua pango tino nui, e awhi ana to raua awhi i te kore mohio. Ko tetahi o nga kohao pango behemoth e whakanui ana i te papatipu ohorere 154 miriona taima atu i to tatou Ra, ko te taumaha o tana hoa ki te 6.3 miriona papatipu solar. He mea whakamiharo, he 1600 tau marama noa te tawhiti o enei taonga nui, e tohu ana i nga rua pango tino tata ki te whenua.

E matapae ana nga kaiputaiao i roto i te 250 miriona tau e whai ake nei, ka whakakotahi enei rua pango titanic, ka hanga he poka pango nui ake. Ko te mutunga o te NGC 7727 ano ka pa ki tetahi huringa nui. Ko te tupuni, e mura ana i tenei wa me nga whetu rangatahi me nga whare whakatipu whetu oraora, ka tau haere, ka huri ki roto i te tupuni elliptical i titoa te nuinga o nga whetu tawhito me te iti o te hanga whetū—he tukanga hei tirohanga ki te heke mai o to tatou Milky Way me ona hoa tata. Andromeda Galaxy, kua whakaritea kia hanumi nga piriona tau mai i tenei wa.

Ko te ahua whakamiharo i mauhia e te Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) e mau ana ki Gemini South e whakaatu ana i te kaha me te tino tika o enei karu toi hou, he wahanga o te International Gemini Observatory e whakahaeretia ana e te National Science Foundation's NOIRLab. Ko te mahanga 8.1-mita te whanui te whanui whatu/infrared telescopes kei runga rautaki e rua o nga waahi tirohanga pai rawa atu o te Ao, e tuku ana i nga kaha o te aorangi whatu me te infrared.

Hono mai ki a matou i a matou e eke ana ki runga i tenei poipoi mokowhiti, e hura ana i nga mea ngaro o te waahi hohonu me te whakatuwhera i nga mea ngaro e huna ana i roto i nga tukinga me te whakakotahitanga o nga tupuni, te peita i tetahi whakaahua whakamataku o te ao nui e tipu haere tonu ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: Kia pehea te tawhiti o NGC 7727 mai i te Milky Way?



A: NGC 7727 he tata ki te 90 miriona tau marama te tawhiti atu i to tatou wheturangi Milky Way.

Q: He aha nga papatipu o nga rua pango nui i roto i te NGC 7727?



A: Ko tetahi o nga kohao pango i roto i te NGC 7727 he papatipu o te 154 miriona papatipu solar, ko tetahi atu he 6.3 miriona papatipu solar.

Q: Kia pehea te tawhiti wehe ko nga rua pango supermassive i NGC 7727?



A: Ko nga rua pango nui i roto i te NGC 7727 kei te tata ki te 1600 marama-tau te wehe.

P: Ka hanumi nga rua pango nui hei kotahi?



A: Ae, ka matapae nga kaiputaiao ka hanumi nga rua pango nui i roto i te NGC 7727 i roto i te 250 miriona tau, ka hanga he poka pango nui ake.

P: Ka aha te NGC 7727 i muri i te taunga o te puehu?



A: Ka tau te tukinga, ka huri te NGC 7727 ki te tupuni porowhita i tito he whetu tawhito me te iti rawa o te hanga whetu.

Q: He aha te taputapu i whakamahia hei hopu i te ahua o NGC 7727?



A: Ko te ahua o NGC 7727 i hopukina ma te whakamahi i te Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) i utaina ki runga i te karu a Gemini South.