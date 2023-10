Nga Paanga Hangarau o te Korikori ki runga i te tipu o te uaua i tirotirohia ma te whakamahi i te whariki reera auaha

By

E mohiotia ana he maha nga painga o te korikori mo o tatou tinana, tae atu ki te whakakaha ake i o tatou uaua me te kaha ake. Heoi, he mea ngaro tonu nga tikanga o muri o tenei mahi. Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau i te MIT tetahi whariki whakakorikori ahurei i hangaia mai i te hydrogel e taea ai e ratou te ako i nga paanga miihini o te mahi i runga i te taumata miihini.

He rite te rahi o te whariki ki te hauwhā, he matūriki autō iti. Ma te whakamahi i te aukume o waho i raro i te whariki hei neke i enei matūriki, ka taea te hanga i te reera kia wiri penei i te whariki wiri, ka whakatauira i nga uaua e pa ana ki nga uaua i te wa e korikori ana. Ka tipuhia nga pūtau uaua ki runga i te reera, ka kite nga kairangahau i ta ratou whakautu ki nga mahi miihini i hangaia e nga wiri aukume.

Ko nga kitenga tuatahi e whakaatu ana ka taea e te mahi miihini rite tonu te tipu o nga muka uaua ki roto i te huarahi ruruku. Ka taea e enei muka kua tirohia, kua whakamahia hoki te mahi tahi. Ko te tohu tenei ka taea te whakamahi i te reera hei arahi i te tipu o nga uaua uaua, tera pea ka taea te hanga i nga pepa o nga uaua totoka me te mahi. Ka taea te whakamahi i aua uaua i roto i nga karetao ngawari, hei whakatika ranei i nga kopa kua pakaru.

Ko te tumanako a Takuta Ritu Raman, no te MIT, ka taea e tenei turanga hou te awhina i te tipu o nga uaua i muri i te whara, i te whakaiti ranei i nga paanga o te koroheketanga. Ma te pai ake o te mohio ki te paheketanga o nga kaha miihini, ina koa ko te korikori tinana, nga kopa uaua i te taumata pūkoro, ka taea e nga kairangahau te hanga huarahi auaha hei whakahoki mai i te nekeneke o nga tangata e mate ana i te motuka me te hanga robots ngawari.

Ko te whariki rei, e kiia nei ko 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), he tikanga karekau e pokanoa ki te hanga i nga muka uaua me te ako i a raatau whakautu ki te korikori tinana. Kei te whakamahere nga kairangahau ki te whakamahi i tenei reera auaha mo te ako i etahi atu momo pūtau me o raatau whakautu ki te whakaongaonga miihini.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i tetahi huarahi hou hei whakatenatena i nga pūtau uaua ki te whakahāngai me te ruruku i te tipu ma te whakamahi i te whariki reera wiri. He kaha tenei ki te ahu whakamua i te mahi miihini kiko uaua me te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki te paanga o nga mana miihini ki te whanonga pūtau.

(Source: Journal reference – Brandon Rios, Angel Bu, et al., Mechanically programming anisotropy in engineered muscle with actuating extracellular matrices. Device. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)