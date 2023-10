Ka kitea e te rangahau nga reiti teitei ake o te kai kai i waenga i nga taiohi LGBTQ+

Ko tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Journal of Eating Disorders e whakaatu ana ko nga taiohi moe wahine, takatāpui, me te bisexual (LGB) i roto i te United States he tino nui ake te nui o te mate kai pai ki o raatau hoa wahine. Ko te rangahau, i aratakina e Takuta Jason Nagata mai i te Whare Wananga o California, San Francisco, e kii ana ko te whakahawea me te whakapouri e pa ana ki nga taiohi LGBTQ+ ka whai waahi pea ki tenei raru nui o te kai kino.

I tātarihia e nga kairangahau nga raraunga mai i nga taiohi 10,000 neke atu i te 10 ki te 14 i uru ki roto i te Akoranga Whakawhanaketanga Whakawhanake Roo Taiohi. I kitea e ratou ko nga taiohi LGB neke atu i te rua nga wa ki te kii i te kai pai, ko te ahua o te kai i te nui o te kai me te kore e kaha ki te whakamutu i te kai. I kitea ano e te rangahau he 28% teitei ake te tupono o nga tamariki taiohi ki te kai pai ki nga kotiro.

E ai ki a Takuta Kyle Ganson, he kaituhi o te rangahau, ko tenei rereketanga ira tangata e pa ana ki te hiahia o nga tama ki te uaua me te tinana nui ake. Ko nga tama tane e hiahia ana ki te whakatutuki i enei whainga ka nui ake pea te kai o te kai, tera pea ka nui haere te kai.

Ko te mate kai binge, ahakoa he maarama me te pohehe i te nuinga o te waa, ko te mate kai nui rawa atu i te US Ka pa mai pea nga paanga hinengaro penei i te pouri me te awangawanga, tae atu ki nga raruraru hauora tinana mo te wa roa penei i te mate huka me te mate ngakau.

E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o te whakarato tautoko tika ki nga taiohi e mate ana i te kai. Ko te huarahi matawhānui e pa ana ki nga tohunga hauora hinengaro, hauora, me te kai totika he mea nui mo te maimoatanga whai hua. Ko te whakahau a Dr. Nagata me hanga e nga kaiwhakarato hauora nga taiao whakauru me te manaaki mo nga taiohi LGBTQ+ na te mea he nui ake te tupono ki te whakawhanake i nga mate kai.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau e whakamarama ana i nga rereketanga o te nui o te kai i waenga i nga taiohi LGBTQ+. E whakaatu ana i te hiahia mo nga wawaotanga me nga punaha tautoko hei whakatika i nga wero motuhake e pa ana ki tenei taupori whakaraerae.

Source:

– Jason M. Nagata et al, Ko te mate urutomo hapori o te mate kai binge-kai me nga whanonga i roto i nga taiohi wawe, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x