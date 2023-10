Ka Retihia a Garry Shannon i te Whakaako kia arotahi ki te Waiata

I roto i te uiuinga tata nei mo Morning Focus, i kii te kaiwaiata rongonui a Garry Shannon kua mutu tana mahi whakaako i te Kareti o St. Flannan i Ennis. Ko Garry, he mema rongonui o te roopu rongonui o Kilfenora Ceilí Band, kua whakatau ki te huri i tana aro ki tana mahi puoro.

E mohiotia ana mo tana tino pukenga hei kaiwaiata Irish, he mahi nui a Garry ki te whakatairanga i nga puoro me nga tikanga a Irish na roto i ana whakaakoranga me ana whakaaturanga. He maha nga tau, he mema whakatapua ia mo te Kilfenora Ceilí Band, e whakapoapoa ana i te hunga whakarongo ki a ratou mahi hihiko me te ora.

Ko te whakatā a Garry he wa kawa mo ana hoa mahi me ana tauira i te Kareti o St. Flannan. I a ia hei kaiako, kua whakaawe, kua whakahihiko ia i te tini o nga kaiwaiata rangatahi, e tuku ana i ona mohiotanga me tona kaingākau ki te puoro Irish. Kare e kore ka waiho he korekore mo tana wehenga atu i te tari waiata o te kura.

Heoi, ko te whakatau a Garry ki te whakamutu i tana mahi whakaako ka whakatuwhera i nga huarahi whakahihiri ki a ia ki te torotoro haere i tana mahi puoro. Na te nui o ana wheako me ona pukenga e kore e taea te whakakore, kua rite ia ki te whai mana nui atu ki te ao puoro Irish.

Nga Uiraa Ui:

P: Kia pehea te roa o Garry Shannon e whakaako ana i te Kareti o St. Flannan?

A: He kaiako a Garry Shannon i te Kareti o St. Flannan i Ennis mo nga tau maha.

P: He aha te mahi a Garry Shannon i te roopu Kilfenora Ceilí?

A: Ko Garry Shannon he mema whakaute o te Kilfenora Ceilí Band, a, he nui tana mahi ki te whakatairanga i nga puoro Irish.

Q: Ka mahi tonu a Garry me te Kilfenora Ceilí Band i muri i te whakatā?

A: Ae, ka huri katoa a Garry ki tana mahi puoro me te Kilfenora Ceilí Band.

P: He aha te paanga o Garry ki ana tauira?

A: Kua awehia e Garry te tini o nga kaiwaiata rangatahi na roto i tana whakaakoranga, te tuku i tona mohiotanga me tona kaingākau ki te waiata Irish.

P: Ka pa atu te reti o Garry ki te tari waiata i te Kareti o St. Flannan?

A: Ko te reti o Garry ka waiho he korekore i roto i te tari waiata o te kura, i te mea he tino kaiako, he kaiawhina hoki ia mo nga tauira.