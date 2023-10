Te Whakatairanga Ngaru Ngaru Gravitational mo te Whanaungatanga Whanui ki nga Whakaaro Arorangi

Ko te Whanaungatanga Whānui (GR) he tauira tino angitu o te kaha o te kaha, ka eke ki nga whakamatautau katoa i tukuna ki a ia me nga tae rere. Heoi, e mohiotia ana karekau i oti, karekau hoki e tino rite ki etahi atu ariā ahupūngao taketake. Ko nga ngaru Gravitational (GWs) i kitea e te whakamatautau LIGO he matapihi hou hei tirotiro i te mana o te GR. Ma te ako i nga rereketanga i waenga i nga ahua ngaru GW kua matapaehia me te kitenga, ka taea e nga tohunga ahupūngao te rapu ahupūngao i tua atu o GR.

Hei wetewete i nga raraunga GW, ka whakamahia nga tauira tupono Bayesian. Ka tātaihia e ēnei tauira te tūponotanga o te ahua ngaru i homai te raraunga. Kei roto ko te hono i nga tawhā tauira e whakaahua ana i nga rereke mai i te GR me te taupori o nga kohao pango ki nga raraunga kua kitea. Ka whakawhirinaki ano te tātaritanga Bayesian ki nga waahanga o mua, ko nga tohatoha tuponotanga e tohu ana i te mohiotanga o mua mo nga tawhā. Ka taea e nga korero o mua te korero, te kore korero ranei, i runga i to maatau mohiotanga o mua ki nga tawhā.

Ko tetahi wero ki te whakamatautau i te GR ma te whakamahi i nga raraunga GW ko te hononga kaha i waenga i nga tawhā e whakaahua ana i te taupori o nga rua pango pango me nga tawhā e whakaahua ana i nga rereke mai i te GR. Ko nga whakaaro kino e pa ana ki te taupori kohao pango ka taea te whakapae i nga rereketanga mai i te GR. Hei tauira, ki te whakaaro he kakahu o mua mo te taupori poka pango ka whai tonu i te tohatoha mana-ture ka puta he hua kino.

Hei whakaatu i te paanga o nga whakapae astrophysical, ka whakatauritehia e nga kaituhi nga tauira me nga kakahu o mua ki nga tauira me nga kaupapa o mua i te astrophysically-motivated. Ko nga hua i whakaatu i nga rereketanga nui i roto i nga tohatoha o muri. Ko te whakaurunga o nga korero astrophysical i pai ai te hiahia mo nga takirua me te nui ake o nga owehenga papatipu rite, ka iti ake te papatipu hanumi chirp me te whakarea rereke kino.

I whakamahia ano e nga kaituhi nga raraunga LIGO ki te aukati i te papatipu o te graviton, he matūriki whakapae e takawaenga ana i nga tauwhitinga aapapa. Na roto i te whakauru i nga korero o mua astrophysical, kua iti te herenga ki te papatipu o te graviton, e whakaatu ana i te tautoko nui ake mo te graviton kore papatipu me te iti ake o te tautoko mo nga rereke mai i te GR.

Hei mutunga, ka whakanui nga kaituhi i te hiranga o te whakauru i nga tohu astrophysical i roto i nga whakamatautau o te GR ma te whakamahi i nga raraunga GW. Ko enei korero o mua ka awhina i te whakaiti i te whakapae mai i nga korero o mua kore korero me te whakapai ake i te tika o nga whakatau. Heoi, he mea nui ki te whakatauira tika i te waahi o mua me te mohio ki nga rītaha pea kei te noho tonu.

- Rauemi:

