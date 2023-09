Te Tirohanga Tiaki Tiaki Hou mo te Rapu Tere o te Virus Monkeypox

He rangahau tohu-a-arii i whakaputaina i roto i te Lancet Microbe e whakaatu ana i te whakamaarama mo te tiaki mo te tere tere o te mate makimaki (MPXV). I whakawhanakehia e nga kairangahau mai i Ahitereiria te whakamatautau i runga i te whakahiato i te hauhanga me te hangarau CRISPR-Cas. Na te kaha o te tairongo me te motuhake, he pai te mahi o te whakamatautau ki te whakataurite ki te tauhohenga mekameka polymerase ine-koura (qPCR).

Ko te Monkeypox he mate zoonotic na te MPXV, he huaketo DNA paerua nui. Ahakoa te korero tuatahi i roto i nga tane e takoto ana ki nga tane, kua kitea ano nga keehi mo nga wahine me nga kohungahunga. I kii te Whakahaere Hauora o te Ao (WHO) he mate ohorere te mate makimaki i waenga i te marama o Hurae 2022 me Mei 2023 na te mea ka puta ohorere, te tere horapa, me te kore korero mo te kaha o te kano kano.

I tenei wa, ko te tikanga tātari koura-paerewa mo te rapu MPXV ko te qPCR, e hiahia ana ki nga taputapu motuhake me nga kaimahi whakangungu. I te nuinga o nga wa ka puta te tātaritanga i roto i nga taiwhanga motuhake, a he maha nga ra i muri i te kohinga tauira ka puta nga hua, ina koa i nga waahanga iti rawa.

I roto i tenei rangahau, i whakawhanakehia e nga kairangahau he tohu tohu-a-tiaki i tapaina ko "MPXV-CRISPR" mo te kitenga tere MPXV. Kei roto i te whakamatautau te tangohanga o te DNA genomic (gDNA) mai i nga tauira haumanu, ka whai i te whakakaha me te kitenga ma te whakamahi i te wehenga o te DNA kua whakawhitia e CRISPR-Cas12a. Ka taea te panui ma te whakamahi i nga tikanga rewharewha me te rere-a-taha.

I whakaatuhia e te whakamatautau he haumanu haumanu o te 100% me te motuhake o te 99.3% ka whakatauritea ki te whakamatautau qPCR me te roopu o nga pathogens viral me te huakita. Ko te panui rerenga-a-taha i eke ki te 100% me te motuhake o te 98.6% mo te MPXV, kaore he tauhohenga whakawhiti ki etahi atu wheori.

Ko te whakamatautau MPXV-CRISPR he taputapu whai hua mo te tirotiro tere o te tohu-a-tiaki o te MPXV i roto i nga waahanga iti-rauemi. Ka taea te mahi i roto i te 45 meneti, e whakarato ana i nga hua tere me te tika. Ko etahi atu rangahau e taunakitia ana kia whakawhänuihia te awhe o nga whakapapa MPXV huri noa e whaaia ana e te whakamatautau.

– Whakamaramatanga: Te huaketo Monkeypox (MPXV): He huaketo DNA paerua-rua nui e puta ai te makimaki, he mate zoonotic e pa ana ki te tangata me te kararehe. MPXV-CRISPR: He whakamatautau mo te tirotiro tere o te MPXV i runga i te whakakaha hauwaro me te hangarau CRISPR-Cas. Te tirotiro i te waahi tiaki: He whakamatautau taatai ​​​​i hangaia hei mahi i te waahi kei reira te turoro, ka tere nga hua kaore e hiahiatia he taputapu taiwhanga motuhake, he kaimahi whakangungu ranei. Ko te whakakaha Isothermal: He tikanga mo te whakakaha i te waikawa karihi i te mahana tonu, me te whakakore i te hiahia mo te kaihuri hiko waiariki. Hangarau CRISPR-Cas: He taputapu whakatika ira e whakamahi ana i te CRISPR RNA (crRNA) me te CRISPR-associated (Cas) pūmua ki te aro ki nga raupapa DNA motuhake mo te wehenga me te whakarereke.